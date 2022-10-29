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農16版「南青山」 遠雄推「遠雄PARK 16」輕豪宅問世
高雄農16特區周邊時尚百貨、高級餐廳、公園綠意俱全，亦不乏具設計感的大樓住居，很有日本「南青山」的生活氛圍，遠雄建設評估當地10多年來未有小坪數建案，禮聘名建築師設計規畫「遠雄PARK 16」時尚小宅，潛銷期間吸引許多「師」字輩客層及企業主青睞，其中有不少家長助力二代置產，延續農16生活環境的DNA。
「遠雄PARK 16」預售建案今午公開，禮聘師承日本「負建築」大師隈研吾的建築師林伯諭操刀設計，在農16絕版地段推出以「時尚南青山」為核心價值的優質輕豪宅。
遠雄房地產總經理張麗蓉偕時尚造型大師李明川共同發布，她說，今天再走一趟農16特區，發現萬坪基地里有商場百貨，大型公共建設、綠覆率特高、建築美麗、人物時尚，但過去10幾年都只有大坪數房子，未像PARK 16如此輕巧的建築產品，所以一推案，即廣獲青睞。
高雄農16特區發展成熟，近年包括富邦人壽400億元BOT案、聯上集團相繼進駐投資開發，都讓地段價值更突飛猛進。張麗蓉說，遠雄當初購地，就是相中這裡的區域特色。
遠雄房地產行銷協理楊士瑩指「遠雄PARK 16」潛銷期也成效3成，其中高樓景觀戶實價登錄每坪賣到55萬，約兩周成交一戶，買家有農16特區或左營區的換屋居民，不乏律師、醫師、老師及企業主，也有父母因子女長大，就近買給二代。
「遠雄PARK 16」坪數約20坪到40坪，規畫1至3房，張麗蓉表示，以20坪產品來說，每坪單價50萬，約1000萬元就能進駐農16。房地產市場向來起伏上下，但最終都要回歸自住的基本需求，在遠雄品牌加持下，希望帶給買家舒適的生活品味。
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