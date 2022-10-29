百大伴手禮特色市集今登場 工策會攜手業者響應公益

台中市工商發展投資策進會今(29)日於文心森林公園，舉辦「2023第14屆台中市十大伴手禮」百大店家記者會暨特色市集，推廣本屆選拔入圍前百名的優質好禮，逾80家參賽店家熱情響應設攤展售，吸引消費者粉絲前來朝聖採買，人潮絡繹不絕，許多攤位更是早早就被掃購一空。

工策會特別安排捐贈儀式橋段，邀請參與中秋公益活動及十大伴手禮公益聯名禮盒的業者出席，一同將禮盒販售盈餘捐贈給弱勢，共計9家社福機構受惠、獲得善款幫助。

工策會總幹事黃于珊表示，感謝華剛茶業、大安區農會、歐客佬精品咖啡、法布甜、鴻鼎菓子、小林煎餅及光山行參與「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，7家業者不但在各自領域努力耕耘，代表台中品牌在外屢獲佳績，更積極投身公益、發揮企業社會責任。

而自中秋檔期以來，禮盒熱賣逾1,300盒，銷售盈餘捐贈本市社福機構，包括愛之光教育基金會、失智者照顧協會、慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會、弘毓社會福利基金會及愛無礙協會。

此外，不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃及旅禾泡芙之家等業者，則主動將中秋檔期禮盒販售盈餘，提撥捐贈給台中育嬰院、台灣社會工作實務發展協會、中華育幼機構兒童關懷協會及伊甸基金會等社福機構。

黃于珊感謝業者踴躍響應公益善舉，市府將持續帶領大家拚經濟，跨足外縣市以及海外發揚台中伴手禮，打造共榮共好共善的循環。

台中市經濟發展局長張峯源表示，台中購物節起跑以來，截至今日APP下載次數破150萬次，累計登錄金額也破30億元，目標登錄金額衝破300億元。

本屆總獎項增加4萬名，天天抽現金3,000元合計共1,700名、週週抽10萬計12名、月月抽百萬計2名，更有百萬油電車及好宅等獎項壓軸抽，將吸引更多人到台中消費，發揮良好行銷成效，張峯源呼籲還沒成為購物節特約商家的業者，趕緊加入特約行列。

今日活動，工策會更邀請擔任專家評選委員之一的美食部落客「Yuki的美食旅行小日子」出席分享評分心得，她表示，本屆205家參賽家店家真的都很強，業者也相當用心，從展示佈置、說明、原料、試吃全都專業有質感，趁此機會也發掘許多以前從沒注意過的優質伴手禮，未來有機會將一一開箱發文向大家分享。

工策會說明，台中市十大伴手禮自11月1日起開放民眾網路票選，下載並登入購物節APP，點擊進入活動頁面完成投票即可參與摸彩。

11月12、13日為市民廣場現場票選，工策會將於13日頒獎典禮，頒發「2023第十四屆台中市十大伴手禮」首獎、金口碑獎、最佳新人獎、現場人氣獎、網路人氣獎、評審團大獎及農特產精品獎逾30個獎項，希望民眾買得開心，業者也積極參與、正向競爭。

今日活動，台中市糕餅公會理事長蔡萬財及召集人紀旭東、台中市好禮協會理事長鄭人豪、大安區農會總幹事蔡建宗、華剛茶業執行長杜蒼林、臻品植萃董事長陳勇利、旅禾泡芙之家董事長白國文皆到場與會。