東元獎今頒獎 本屆主題「聲音」外界驚豔

東元基金會今年邁入第30年，每年東元將的頒獎也是集團的年度大事，本屆的主題是「聲音」，得獎人王福瑞的聲音藝術、徐登芳醫生的畢生收藏及其餘獲獎人的作品都令外界驚豔，東元（1504）董事長邱純枝說，這幾年整個國際社會動盪不安，疫情及地緣政治危機除威脅人類的生命安全和生活自由，更引發全球供應鏈危機，東元和7位得獎人一樣，各自在專業領域中努力，推動永續台灣。

東元獎本屆的主題是「聲音」，邱純枝說，得獎人王福瑞的聲音藝術，確實讓人大開眼界，原來「噪音」可以這麼有故事，原來普通的聲響，可以透過科技與創意，成為前衛且引領世界風潮的「聲音藝術」。

另外得獎人徐登芳醫生以1877年愛迪生發明的留聲機造型與唱針的關係，類比東元獎獎座的金球與探針的意象，他又說到播放蟲膠唱片的手搖留聲機不需插電，符合東元獎標榜淨零碳排的精神，對於畢生蒐藏，更無私的奉獻與分享，在業界享有「正格蒐藏家」的美譽實至名歸。

邱純枝也表示，這幾年全球疫情威脅人類的生命安全和生活自由，更引發全球供應鏈危機；美中對抗的地緣政治角力，造成全球供應鏈被迫重建，區域戰爭又進一步激化能源危機；2050零碳排的環保主張，更對各行各業的永續，增加更多的挑戰。

邱純枝說，作為世界公民，東元集團早早就以「節能、減排、智能、自動」作為集團發展遠景，在減排成果上，2015-2020已經完成下降20%目標，預計2025年再降33%，在生產製程中逐年減少有害氣體排放量。在能源轉型上，東元從自家的廠房用電管理，也跨入離岸風電、光電、儲電，車電等，從核心技術上的提升，為客戶提供創能、儲能、節能的解決方案；我們也不斷朝向產業數位化邁進，建置全自動AI產線，大量運用AIoT 技術，發展能源、設備製程監控系統，對應未來分散式供應鏈管理的新課題。東元和7位得獎人一樣，各自在專業領域中努力，推動永續台灣。