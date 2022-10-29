快訊

整理包／踩踏事件傷亡數 梨泰院僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

韓國梨泰院發生踩踏事件 SM娛樂臨時取消萬聖節活動

MLB／不讓費城人再逆轉 瓦德茲6.1局好投助太空人扳平戰局

東元獎今頒獎 本屆主題「聲音」外界驚豔

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導
東元獎本屆獲獎人之一徐登芳。圖／東元提供
東元獎本屆獲獎人之一徐登芳。圖／東元提供

東元基金會今年邁入第30年，每年東元將的頒獎也是集團的年度大事，本屆的主題是「聲音」，得獎人王福瑞的聲音藝術、徐登芳醫生的畢生收藏及其餘獲獎人的作品都令外界驚豔，東元（1504）董事長邱純枝說，這幾年整個國際社會動盪不安，疫情及地緣政治危機除威脅人類的生命安全和生活自由，更引發全球供應鏈危機，東元和7位得獎人一樣，各自在專業領域中努力，推動永續台灣。

東元獎本屆的主題是「聲音」，邱純枝說，得獎人王福瑞的聲音藝術，確實讓人大開眼界，原來「噪音」可以這麼有故事，原來普通的聲響，可以透過科技與創意，成為前衛且引領世界風潮的「聲音藝術」。

另外得獎人徐登芳醫生以1877年愛迪生發明的留聲機造型與唱針的關係，類比東元獎獎座的金球與探針的意象，他又說到播放蟲膠唱片的手搖留聲機不需插電，符合東元獎標榜淨零碳排的精神，對於畢生蒐藏，更無私的奉獻與分享，在業界享有「正格蒐藏家」的美譽實至名歸。

邱純枝也表示，這幾年全球疫情威脅人類的生命安全和生活自由，更引發全球供應鏈危機；美中對抗的地緣政治角力，造成全球供應鏈被迫重建，區域戰爭又進一步激化能源危機；2050零碳排的環保主張，更對各行各業的永續，增加更多的挑戰。

邱純枝說，作為世界公民，東元集團早早就以「節能、減排、智能、自動」作為集團發展遠景，在減排成果上，2015-2020已經完成下降20%目標，預計2025年再降33%，在生產製程中逐年減少有害氣體排放量。在能源轉型上，東元從自家的廠房用電管理，也跨入離岸風電、光電、儲電，車電等，從核心技術上的提升，為客戶提供創能、儲能、節能的解決方案；我們也不斷朝向產業數位化邁進，建置全自動AI產線，大量運用AIoT 技術，發展能源、設備製程監控系統，對應未來分散式供應鏈管理的新課題。東元和7位得獎人一樣，各自在專業領域中努力，推動永續台灣。

東元 疫情 離岸風電

延伸閱讀

皮膚科醫師徐登芳致力蟲膠唱片保存 獲東元獎肯定

大摩：台積評價低估40%

美封殺陸半導體！IMF：全球貿易若分裂 亞洲是最大輸家

蘋果盼與全球供應鏈合作夥伴 實現相同零碳排放目標

相關新聞

利空罩頂 台中預售房價鬆動

全台房市利空罩頂，不少預售案開價紛紛收斂，華建在台中高鐵站特區規劃的百億造鎮案「大華縱橫」，傳出「預約期」二房單價最低3...

ESG話題熱！調查:四年累積逾2千萬則聲量、成長近15%

本次《OpView社群口碑資料庫》節錄即將線上開講的《2022OpView數據年會》部分內容，從網路聲量的角度追蹤4年來「ESG」的相關討論，藉以剖析此議題的聲量趨勢變化與社群關注焦點。

星宇新機報到 攻北美航線

星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯時間28日交機，由董事長張國煒駕機於昨（29）日下午抵達桃園機場，飛機落...

台北國際旅展 周五上秀

國境解封後首場實體旅展，同時也是全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」於11月4日至7日於台北南港展覽...

產業追蹤／台灣攻低軌衛星 準備好了

台灣投入太空科技始自於1990年代，在國科會下成立「國家太空科技發展長程計畫規劃小組」，擬定「太空三期計畫」，由國家太空...

產業追蹤／低軌衛星產業四巨頭 爭奪制空權

看好衛星與地面通訊的互補優勢，低軌衛星成為太空商機中的明日之星。目前全球低軌衛星運營商主要為四大巨頭，包括特斯拉（Tes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。