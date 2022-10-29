自行車產業破天荒！一夜間庫存爆倉、客人不見了

新冠疫情下，自行車產業堪稱是最大受益者。從去年下半年起，廠商天天被訂單追著跑，交貨期拉長至400多天，客戶仍堅持下單。今年6月卻一夜反轉。

國際車廠庫存爆倉、塞到沒路可走，緊急取消50萬、80萬、百萬件零組件訂單，台廠業績巨幅衰退五成……，連業界老前輩都看傻眼，直言這輩子第一次遇到這麼多黑天鵝、灰犀牛，大量訂單被砍、客人不見了！由於毫無經驗可循，甚至無法訂2023年的業績目標，笑稱乾脆去拜拜、擲筊決定算了。

去年，自行車業雖然受到缺料、缺櫃、缺工、塞港，鋼鐵、塑膠原物料成本上漲，以及匯兌損失等負面影響，由於訂單滿手，廠商日夜趕工，仍交出亮麗成績單，老闆甚至大方分享，發出「有感」年終獎金，勞資雙方都過了一個「虎虎生風」的春節。

豈知，歡笑聲在今年6月間嘎然而止。「幾乎毫無預警，我從事自行車業40年來從未遇過，諮詢80幾歲老前輩，他們也說這是第一次，可能連王永慶都沒遇見過吧！」零組件老闆王昌豐說。

為何自行車業「抽單」的完美風暴來得既急促又驚人，主因是同時出現了無數隻的黑天鵝與灰犀牛。

首先是，「重複下單」超過市場需求，很多品牌商庫存滿倉、正在努力去化中。以歐洲為例，新冠疫情後，政府補貼買自行車，從2020年7月至去年12月底，車商業績幾乎都是3、4倍成長，供應商有多少貨就吃多少，加上原料上漲、缺櫃等因素，深怕搶不到貨，幾乎是加碼下單又下單。去年，有業者的單子都接到2024年了。

自行車業一年內大起大落，訂單呈「墜崖式」下滑！

豈知，今年3月美國聯準會（Fed）鑑於通膨居高不下，開始升息1碼、5月升息2碼、6月升息3碼……，累計至今共升息12碼、3個百分點。

但，美國的「鷹式」升息既無法壓抑通膨，又造成其他貨幣大幅貶值，加上俄烏戰爭等因素，歐美的消費力急速下降。

儘管嗅覺敏銳的業者於今年春節過後，有聞到一絲異樣氛圍，卻料想不到美國的升息腳步來得凶猛又急促，衍生出無法彌補的後遺症。

王昌豐坦言，一年內大起大落，就像搭雲霄飛車，訂單呈「墜崖式」下滑。受傷最慘重的是一般自行車業者，業績衰退超過五成。即便電動自行車影響不似一般自行車劇烈，其中，1000美元（3萬2000元台幣）以下、量販型中低車款衝擊最大，訂單萎縮四至五成；高階車款受傷最輕微，但平均業績也衰退了一成。

而首當其衝的就是零組件業者。原先重複下單的庫存，加上塞港後陸續送達的零件，組車廠的物料庫存大爆倉。一位業者看完客戶的倉庫照片嚇壞了，國外組車廠的零件堆滿整個走道，連走路的地方都沒有。估計消化這些庫存，至少要花一年時間。

這也難怪組車廠只能找各種藉口砍單、延遲訂單。一位業者說，有買主以「重新下單」為由取消原先的單子……。總之，就是庫存壓力太大，只能大量砍單了。

消費力下降，終端零售商的庫存也塞爆了。專攻歐洲市場的業務主管林曉峰則說，正常的零件安全庫存週數是一至二週，過去即便有去化庫存的問題，也會在6至8週內消化完，這次很反常，延長到12至16週，還是去化不掉。

林曉峰進一步分析說，美國最重要的購物節是「黑色星期五」，今年是11月25日，節日都還沒到，已有網站推出折扣促銷活動，歐洲也有商家降價以刺激買氣，過往購物節折扣大概是八折，現在已經看到七折、65折了。

由於，歐美自行車的銷售期都落在4至9月間，冬天幾乎沒人買，業者竟然在此時促銷，顯見自行車的庫存有多嚴峻。原本每年4月都是新車款發表期，推估明年，車商為持續消化中低階庫存，不會推出「全系列」新商品，僅侷限在高階及電動車部分。

越南、柬埔寨台廠受衝擊，至少一年半載才可能回穩！

今年，自行車業者除面臨庫存去化、通膨導致消費力衰退、俄烏戰爭等衝擊外，唯一的利多僅剩新台幣貶值了。今年元月至10月18日，新台幣兌換美元從27.74元貶至32.05元，幅度高達15.54％，看似對出口業者十分有利，實質助益卻有限。

因為去年新台幣大幅升值時，台商急著要漲價，買方卻討價還價到今年4月才調漲，未料4月底，新台幣就貶到29.54元了，隨著美國的「升升」不息，新台幣重返32元大關，買方反過來要求台廠降價。「去年是他們拖拖拉拉，今年變成我們故意拖延，總之，一來一往，二年等於白做工，餓不死卻也賺不了大錢，」王昌豐說。

目前，多數中小企業已受衝擊，負面影響正遞延發酵中，先從零組件業者、中小型工廠開始，再到大公司、組車廠。

今年，大型自行車廠、關鍵零組件業者的營收仍持續成長，但廠商對明年的展望是「保守以對」，預估訂單恐會有一些影響，紛紛嚴陣以待。

確實，歐美的消費力無法跟2022年相比了，有業者的訂單衰退四至五成。去年加班的榮景頓時消失，台灣甚至有少數工廠每週上四天班。林曉峰說，越南、柬埔寨的台廠也深受打擊，還能上四天班的，都算不錯了。這一波沒有一年半載，很難回穩。

2023年，有史以來最難估業績目標的一年

由於疫情、升息、通膨、能源、戰爭等不確定因素仍在，幾乎是百年一遇的狀況，業者毫無經驗可循，眼見年底即將到來，部門主管們燒腦不已。

在自行車廠擔任副總的王啟銘說，我真的看不懂了，新車市場沒有買氣，理論上會轉往維修市場，零件修修補補再騎一陣子，但維修市場也沒有起色，消費者到底跑到哪裡去了？

王啟銘眼看交2023年營運報告的日期一天天逼近，他歎口氣說，去年是被訂單追著跑，天天加班、婉拒客戶，今年卻大反轉到連營收都估不出來，「真的是有史以來最難估的一年，只好將疫情前的2019年當成基準點，再往上加一點，作為2023年的業績目標。」

林曉峰苦中作樂說，大家也只能用嘴巴喊喊業績目標了。不然，乾脆到媽祖廟拜拜，用「擲筊」來決定明年的營收目標？

其實，業界並不看好美國的「黑色星期五」能去化庫存，冬天原本就不是銷售自行車的季節，最重要的觀察點是明年的4月，如果4月買氣回籠，才有機會迎來第一隻燕子，如果消費力依舊低迷，各種黑天鵝、灰犀牛還是「陰魂不散」，就很難預料自行車市何時才能撥雲見日了。

王昌豐總結說，2023年確實不容樂觀，希望明年下半年可以慢慢步入正軌。還好台廠幾乎都是打不死的「小強」，多數做好「兵來將擋、水來土掩」的最壞準備，繼續奮戰到底了。

（本文出自2022.10.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）