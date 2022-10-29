星宇歡慶A321neo、A330neo、A350全員到齊 做了這件事

星宇航空（2646）首架A350-900即將於今（29）日下午抵台，機隊A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊。為展現機隊氣勢，星宇航空再度完成業界創舉，遠赴法國土魯斯Airbus與當地專業航空拍攝團隊Master Films合作，完成氣勢磅礴的三機合體編隊飛行大片。

秉持對航空的熱情，星宇航空期盼能透過此拍攝紀念全機隊到位，從前期選擇拍攝團隊、溝通呈現畫面到正式拍攝交片，耗時近一年，因各機型的交機時程及進度不盡相同，須與Airbus及拍攝團隊持續來回溝通協商，在縝密的安排下，終於在9月底將夢想化為現實，在土魯斯完成拍攝任務。

本次三機合體編隊拍攝，以空對空拍攝執行，需仰賴天時地利人和，全世界各航空公司空對空影片皆為單一航機拍攝，星宇航空因全機隊爲Airbus機種，且正值交機密集時期，故有此難得機會可將所有機型聚集於土魯斯執行任務，星宇航空拍攝團隊特租用直升機，捕捉航機於地面魚貫滑行及起降瞬間，並以輕型噴射機負責空中跟飛，方能拍攝到三機於藍天白雲之上同飛的優美畫面。

執行此次重要任務的航機為機身編號B-58207的A321neo、機身編號B-58304的A330neo及星宇航空首架編號B-58501的A350-900，Airbus也全力配合，派出原廠經驗老道的機師們執飛，機師們參與數次行前會議，與星宇航空、拍攝團隊密集討論隊形及航路規劃，安排出不同於一般的飛行姿態，包含三機直線並排同飛、三角隊形，還有精彩的三機傾角分離，A321neo、A330neo及A350-900依序微傾展現LOGO機腹後分離，成功展現了星宇航空航機在陽光照射下的各種角度。

星宇航空自2018年創立即致力突破業界框架，為旅客帶來不同凡響的硬體設備及服務內容，今年在疫情尾聲，適逢星宇航空機隊交機高峰期，加上今日下午大家引頸期盼的首架A350-900廣體客機返台，三機型全員到齊，將迅速且全面的拓展航網、提升運能，為更多旅客帶來難忘的精品飛航服務。