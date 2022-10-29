星宇航空首架A350 B-58501交機

星宇航空首架A350-900廣體客機將於法國土魯斯時間28日中午12:00正式交機，機身編號轉為B-58501！星宇航空董事長張國煒與執行長翟健華率隊親赴法國土魯斯Airbus總部，與Airbus顧客服務部資深副總裁Philippe Mhun及Rolls Royce資深副總裁Christophe Molus共同主持交機儀式。飛機於法國土魯斯時間28日晚上19:00由董事長張國煒親自駕駛回台，預計台灣時間29日下午15:30抵達桃園國際機場。

星宇航空再創業界之首，此架A350新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，讓國人享受前所未有的飛行體驗。

為了親赴Airbus接回公司首架A350客機，張國煒董事長自今年6月即如火如荼地進行機型轉訓，並於本月初前往新加坡考取證照，順利取得空中巴士原廠A350的飛行許可。星宇航空董事長張國煒表示：「隨著A350新機到位，星宇航空服務航點自2023年起，將有突破性發展，航網版圖將從亞洲區域航線拓展至北美。

這架A350-900客機配備全台首次擁有個人空間的頭等艙，期許帶給國人不一樣的飛行體驗，同時將台灣精緻的在地文化，透過飛行推向更高的層次。」

Airbus商務長Christian Scherer表示：「經由嶄新世代的Airbus機隊，星宇航空將帶給市場更高水準的舒適性和飛行效率。作為機隊的旗艦機型，A350將承載著星宇的願景，在長程航線上開拓新市場。我們誠摯的祝褔星宇航空能藉由全空中巴士機隊，成功的拓展遍及世界的飛行服務。」

Rolls-Royce首席客戶長Ewen McDonald表示：「恭喜星宇航空交付首架A350客機，使其廣體機隊更加完善，A350客機使用勞斯萊斯製造的Trent XWB-84型發動機，星宇航空今年交機的A330neo同樣搭載了由勞斯萊斯製造的Trent 7000型發動機。此次交機標誌著雙方合作關係的新里程碑。非常感謝星宇航空對勞斯萊斯的信任，我們將持續致力於提供可靠的動力及世界一流的服務，幫助星宇飛得更高更遠。」

A350為Airbus最先進的長程廣體客機，機體超過70%採用最先進的碳纖維及鈦合金複合材，可大幅減輕航機重量，新型機翼設計可提升航機整體飛行效能，並為機師打造最佳飛行系統及介面，搭配Rolls-Royce Trent XWB發動機，Trent XWB以最佳技術及材料打造，為目前業界效能最佳的大型航機發動機，整體可減少25％的燃油使用量及碳排放量。

星宇航空A350-900為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，共306個座位，這是全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，提供更寬敞舒適的乘坐空間，此外，採用最新技術，讓機內維持怡人的溫度及濕度，客艙空氣每2-3分鐘循環更新，帶給旅客更舒適安心的旅程。

客艙設計風格承襲A321neo及A330neo，由BMW Designworks團隊延續大地色系輔以玫瑰金為主色調，座椅選用溫潤觸感的布料及皮革，並安裝有獨特新穎設計動態迎賓飾板之A350，打造兼具奢華精緻及舒適如家的客艙空間。因應A350-900將執飛長程航線，星宇航空於情境燈光更下足功夫，不僅可依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，還特別針對重要節慶精心設計氣氛照明，將五感體驗再升級。

針對搭機消磨時光最重要的機上娛樂系統，星宇航空也以最高規格打造，全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的螢幕尺寸分別為32吋、24吋、15.6吋及13.3吋，領先國內同級廣體客機各艙等配備之螢幕。