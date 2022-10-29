2022台中新光三越韓國商品展 49家人氣品牌直送登場

台中新光三越第六回「韓國商品展」，今(28)日起至11月15日在10樓天空劇場火熱登場，今年台中新光三越號召49家人氣品牌，超過25款中部獨家超夯熱門商品，要帶消費者跟著韓劇韓綜沉浸式品嚐。而全檔商品展，業績上看2,000萬元。

台中新光三越強調，消費者不用搭飛機，也能享用道地街邊小吃、採買零食伴手禮、囤貨南韓國民飲品與居家必備即食料理包，還有熱騰騰的職人料理實演，豐富的韓風特色美食，以及多款時尚配件等生活雜貨，彷彿一秒起飛置身在韓國。

人氣必吃韓劇街邊美食，首次在中部集結。布帳馬車是韓劇的經典場景，熱播韓劇《鬼怪》中女主角恩倬跟鬼怪樸素的浪漫約會地點「麗水浪漫布帳馬車」，主打海鮮煎餅、冷拌麵、魚板湯、雞肉串等彷彿是寒冬地鐵旁的救贖，帶領消費者在台灣重溫劇裡溫暖的感動。

此外，話題韓劇《非常律師禹英禑》裡劇中主角禹英禑，最愛吃爸爸親手包的紫菜飯捲「濟州牛島飯捲」，是在地名店，而鮑魚飯捲/烤牛肉飯捲為庶民美食的最高級別，紫菜飯捲中拌入海島特殊海鮮特別受當地人喜愛，既爽口又開胃。

在IG襲捲打卡風暴的「Pizza Chez」，是韓國首爾風披薩炸雞專賣店，新品炸雞口味獨特酥嫩可口，讓人吮指回味。「京城中華料理」推薦海鮮炸醬麵與泡菜雞蛋炒飯等不可錯過。

韓國傳統甜點「首爾堅果糖餅」，外皮軟中帶勁佐著糖餡的韓式庶民點心，幸福滋味令人無法忘懷；還有國民小吃「新明洞雞蛋糕」，包裹著整顆新鮮雞蛋，每一口都是滿足。

韓國清州SACHANG市場必吃「Mini鯛魚燒/小豬燒」，外皮薄脆飽滿內餡綿密順口，小巧可愛讓人愛不釋手；「廣藏市場」元祖辣炒年糕，辣炒年糕拌炒Q彈香辣的口感，擄獲消費者的味蕾。

今年，料理界熱門餐桌敲碗小菜也直送來台！由綜藝教母地獄奶奶「金守美」領軍的醬料小菜，是餐桌必備良伴，道地口味醬油蝦/螃蟹與全系列韓式調味粉，辣中帶勁直送來台統統買得到。