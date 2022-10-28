快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月房市交易量創2月來新低 專家：三指標看房價是否下跌

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。報系資料照／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。報系資料照／記者朱曼寧攝影

最新9月全國房屋買賣移轉棟數僅2.38萬棟、創2月後新低紀錄，且連六個月跌破三萬棟，看空房價下跌聲浪再起，房市趨勢專家李同榮指出，李同榮表示，檢視後續房價是否反轉下跌的三大關鍵為股市表現、兩岸局勢以及疫情控制，若股市再破底、兩岸緊張情勢再升高，以及疫情又捲土重來，將衝擊房價直往下探。

李同榮認為，目前看來股市再低應該有限，兩岸衝突短期應不致增高，疫情應該會慢慢趨緩，加上第4季交屋潮、法人做帳與傳統購屋旺季，綜合判斷第4季房市會回溫，暫時房價沒有反轉向下的危機。

他分析，今年股市在全球升息效應與對經濟前景預期悲觀的影響下，連續重挫達三成之多，對房市連動性就會越來越緊密，若第4季或之後股市回穩上升，將有助剛性需求房市的資金活水。

他指出，第3季在兩岸軍演，中國大陸飛彈越過台灣領空的心理威脅下，的確嚴重影響房市購屋置產信心。然而20大之後，認為在習近平領導班底的權力更加鞏固後，對台才會有進一步動作，但應該不會在第4季就出手，大陸以戰逼和時間點應該落在2024年總統大選前後，那就是此波多頭房市是否反轉關鍵點。

他表示，新冠疫情總數持續延燒未退，尤其第3季更是疫情擴散的高原，雖然不致影響房價，但因影響房市交易活動的效率，以致成交期平均延長十天以上，因此，笫四季疫情若能趨緩，有助交易速度，就有助交易量回溫。

至於明年，他認為，房價開始會有些鬆動，尤其明年下半年進入2024年總統大選氛圍，將會是此波多頭是否結束的關鍵時期，惟這波房價因有投資客剎車表現，縱使房價反轉，跌幅不會太深。

房價 房市 疫情

延伸閱讀

國台辦擬派2專家診治團團 動物園：保育專業切磋

躲颱風離島遊客提前返台東 專家籲農友加強措施

美擬改派F-22戰機駐沖繩 專家憂對中震懾力降

國台辦證實救「團團」 大陸2專家辦理赴台手續中

相關新聞

K董親駕星宇首架A350 順風飆飛今午將提早抵達桃機

星宇航空首架A350-900廣體客機已於法國土魯斯時間28日中午12:00正式交機，機身編號轉為B-58501；並由星宇...

星宇歡慶A321neo、A330neo、A350全員到齊 做了這件事

星宇航空（2646）首架A350-900即將於今（29）日下午抵台，機隊A321neo、A330neo及A350完整機隊...

那些年，我們的美好回憶！盤點近一年退場飯店　最捨不得哪間

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，回顧近一年網友熱議的熄燈飯店，包括台北西華、高雄國賓皆入列。

台灣茶獲國際金獎 前進倫敦高端市場一級戰區

台灣茶近日在國際競賽再傳捷報，有3家茶莊在「英國茶學院」舉辦的國際競賽獲金獎等獎項肯定。英國王室食品雜貨供應商「福南梅森...

捷克摩瑟水晶年度力作 即日起在新竹大遠百展出

捷克摩瑟水晶大中華總代理國裕精品今（28）日在新竹大遠百，「2022流光溢彩摩瑟夢」新竹場舉行開幕式，要為大新竹喜好水晶...

星宇航空首架A350 B-58501交機

星宇航空首架A350-900廣體客機將於法國土魯斯時間28日中午12:00正式交機，機身編號轉為B-58501！星宇航空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。