9月房市交易量創2月來新低 專家：三指標看房價是否下跌

最新9月全國房屋買賣移轉棟數僅2.38萬棟、創2月後新低紀錄，且連六個月跌破三萬棟，看空房價下跌聲浪再起，房市趨勢專家李同榮指出，李同榮表示，檢視後續房價是否反轉下跌的三大關鍵為股市表現、兩岸局勢以及疫情控制，若股市再破底、兩岸緊張情勢再升高，以及疫情又捲土重來，將衝擊房價直往下探。

李同榮認為，目前看來股市再低應該有限，兩岸衝突短期應不致增高，疫情應該會慢慢趨緩，加上第4季交屋潮、法人做帳與傳統購屋旺季，綜合判斷第4季房市會回溫，暫時房價沒有反轉向下的危機。

他分析，今年股市在全球升息效應與對經濟前景預期悲觀的影響下，連續重挫達三成之多，對房市連動性就會越來越緊密，若第4季或之後股市回穩上升，將有助剛性需求房市的資金活水。

他指出，第3季在兩岸軍演，中國大陸飛彈越過台灣領空的心理威脅下，的確嚴重影響房市購屋置產信心。然而20大之後，認為在習近平領導班底的權力更加鞏固後，對台才會有進一步動作，但應該不會在第4季就出手，大陸以戰逼和時間點應該落在2024年總統大選前後，那就是此波多頭房市是否反轉關鍵點。

他表示，新冠疫情總數持續延燒未退，尤其第3季更是疫情擴散的高原，雖然不致影響房價，但因影響房市交易活動的效率，以致成交期平均延長十天以上，因此，笫四季疫情若能趨緩，有助交易速度，就有助交易量回溫。

至於明年，他認為，房價開始會有些鬆動，尤其明年下半年進入2024年總統大選氛圍，將會是此波多頭是否結束的關鍵時期，惟這波房價因有投資客剎車表現，縱使房價反轉，跌幅不會太深。