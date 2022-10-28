房地雙漲區購屋信心指標 南區「大五台」沿線新案角力

房市冷淡影響建商購地意願，全台前三季土地交易量減少近三成，即使逆風中，台中南區仍維持土地、住宅雙漲，房價揚升動能強勁，無疑指向南區為未來潛力購屋區。

業者點出，交通建設與換屋需求大於供給，是南區房市崛起的兩大主因，下半年預售新案集中大慶、五權、台中車站沿線。

土地交易市場一向為房市風向球，根據內政部實價登錄網站資料，今年前九月台中市區八個行政區的土地交易價格與去年全年相比，漲跌互見。其中南區、北區、西區、中區呈現2%至25.9%的漲幅；而西屯、北屯、南屯、東區在土地價格部分，則出現下修震盪，下修幅度約在3%至20%之間。

同步觀察此八個行政區的住宅大樓預售案房價表現，今年前九月與去年相比全數走揚，漲幅最大為南區31.5%，其次為北屯區31.2%。

業者分析指出，南區與鄰近的南屯、西區相比，房價基期相對低，加上台中市大眾運輸黏著度提高，使得台鐵紅線與即將啟動的捷運藍線等軌道周邊站點，成為購屋熱搜條件。

台中今年下半年南區預售新案幾乎沿著台鐵軌道呈帶狀分布，包括大慶站周邊昌祐「雲之境」、坤悅「高工路新案」；五權站周邊的惠宇國圖館案、鉅泰復興路新案；以及靠近台中站的國聚興大案等，上演南區房市「大五台」角力賽。

其中，國聚建設即將推出興大特區睽違許久的大樓新案，迅速成為市場焦點，由於中興大學擁有綠地與水岸環繞，機能成熟且環境宜人，可開發土地取得不易，釋出相當有限，每有新案推出都備受認可。

國聚建設協理紀智博補充說，與興大特區一線之隔的大車站計畫，與即將開幕三井LaLaport大型商場、湖濱生態園區等建設激勵下，環境更宜居的興大特區切入換屋客層，恰好符合市場需求。

紀智博分析，新案產品定位在純三房的換屋型客層，瞄準南台中自營商、醫師、教師、律師等菁英階層，對周邊環境氛圍與社區規模、質感，都格外注重，這正也是國聚建設作品受到客戶好評的最大優勢。

近期地震頻傳，也湧現一批舊屋換新屋的需求，據分析統計資料，南區住宅平均屋齡為28年，屋齡高於20年的占比超過75%，在安全與舒適性考量下，換屋型需求長期看好。