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紡拓會睽違兩年赴日參展 聚焦機能、永續、高性價比

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
紡拓會籌辦的「2022年臺灣紡織品大阪展示會」吸引超過600名日本買主到場參觀。圖/紡拓會提供
紡拓會籌辦的「2022年臺灣紡織品大阪展示會」吸引超過600名日本買主到場參觀。圖/紡拓會提供

由紡拓會籌辦的「2022年臺灣紡織品大阪展示會」已於昨（27）日結束。有鑑於日本政府已恢復對台免簽措施，本次大阪展示會參展的31家業者，多數皆派員親自至現場接待買主，與買主面對面交流，強化雙方的合作關係。

本次展出主題著重在機能、永續及高性價比，多元的產品包括4面彈性、高可視、防潑水、抗菌除臭、透氣快乾等機能性紡織品，還有廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等時下受到日本買主矚目的永續環保紡織品等。睽違兩年的實體展出吸引眾多著名商社及大型採購商，例如八木、田村駒、丸紅、瀧定、三井、豐島、蝶理、三菱商事、伊藤忠等；日本知名運動品牌MIZUNO及ASICS、戶外品牌mont-bell、連鎖商場AEON等超過600名日本買主到場參觀，預估商機近700萬美元。

日本是全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據我國海關統計，日本為我國紡織品第七大出口市場，台灣環保及機能性紡織品長期受到日本買主關注，是值得台紡織業者積極拓銷的主要市場之一。

日本 環保 大阪

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