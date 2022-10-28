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易遊網再次得標「環島之星」營運權 預計12月發表新裝

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導

環島之星」111-115年度的營運經營權，確認由易遊網再次得標。易遊網表示，營運「環島之星」觀光列車即將邁入第15年，一直以來保持求新求變的經營理念，持續升級列車軟硬體服務，目標成為台灣最好玩的觀光列車。未來除了深耕家庭親子客與銀髮客群外，亦將拓展年輕客群，打造滿足全年齡族群的主題列車，預計將於12月發表「環島之星」全新改裝。

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，以「跟著Hello Kitty環台灣」的設計理念，自2019年起啟航。不過，由於與台灣三麗鷗的合約期滿，於本周日 （30日）為Hello Kitty陪伴旅客的最後一天，Hello Kitty即將卸下階段性任務，讓眾多鐵道迷、Hello Kitty粉備感不捨，搶搭最後倒數梯次留下最後珍貴紀念。

「環島之星Hello Kitty繽紛列車」自2019年上路，首年即創下「環島之星」的銷售新高記錄，載客數與換裝前一年相比，有超過7成的大幅成長；於疫情年期間，累積服務超過15萬名旅客，足以見得Hello Kitty的「萌」幻魅力成功引領鐵道旅遊的風潮。

Hello Kitty 環島 鐵道迷

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