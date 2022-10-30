ESG話題熱！調查:四年累積逾2千萬則聲量、成長近15%

【文·Social Lab社群實驗室】

本次《OpView社群口碑資料庫》節錄即將線上開講的《2022OpView數據年會》部分內容，從網路聲量的角度追蹤4年來「ESG」的相關討論，藉以剖析此議題的聲量趨勢變化與社群關注焦點。

隨著時代的推進，社會對於經濟活動所造成的氣候、環境的影響越發關注，也連帶使得企業在商業經營的同時，必須兼顧更多的社會責任，然而該如何在經濟、社會環境等面向中取得平衡、達成永續經營，也成近年來企業營運上重要的課題之一。在網路社群興盛的年代背景下，企業口碑與相關作為皆容易透過社群被快速傳播，進而形塑民眾心中對於企業的觀感，遂使得現代企業更加關注與思考如何經營ESG(E環境、S社會責任、G公司治理)議題在社群上的影響力。

ESG話題熱度平均每年成長近15% 近四年累積逾2千萬則聲量

Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近4年間關於ESG的討論，期間共累積超過2000多萬則的聲量，自2019年間至2022年8月之間，每年平均月聲量從逾37萬則提升至53萬則，平均年化的聲量成長幅度達14.8%，由此可看出ESG的討論熱度。

而在2021年分別有兩個話題討論高點，分別是世界地球日與共同富裕計畫所帶動的討論。前者是位於2021年4月的聲量高點，主要是許多企業透過社群媒體、粉絲專頁等管道宣傳「422世界地球日」的慶祝活動，向民眾推廣關注地球的重要性與各自的企業理念。在同年8月時，則是由於中國大陸眾多本土企業透過捐款來支持「共同富裕」的計畫，協助二、三線農村發展，作法引起網友關於ESG定義與金錢用途的廣大討論。

從聲量趨勢圖可以看出，隨著時間的推移，大眾對於ESG議題的關注不斷提升，也可看出，除了企業的商業價值，整體社會對企業面對社會責任的態度與投入更加看重，也因此ESG的經營已成為企業在經營時不可忽視的重要面向。

消費服務業ESG社群聲量最多 其次為電子科技業與金融保險業

Social Lab社群實驗室/製圖

而我們進一步觀察2022年1月到8月在 ESG 輿情討論中熱門的產業，當中提及企業品牌的社群聲量約有 115 萬則，接著再依產業進行劃分，發現在ESG議題的相關討論中，以消費服務產業占 52% 最多，而其次為電子科技業與金融保險業，相關品牌與企業除了致力於ESG作為，如邀約藝人響應公益計畫、主動發起環保活動等，也相當積極經營ESG社群話題，因此在社群上累積了相當的聲量與能見度。

電子科技業著重職場友善 金融保險業致力社會貢獻

Social Lab社群實驗室/製圖

最後，接續剖析網友對於五大類熱門產業在ESG議題上的討論焦點，根據相關討論首先歸納出5大重點面向，分別為誠信經營形象、永續發展形象、職場友善形象、社會貢獻形象、綠色環保形象，從上圖可以發現，消費服務業、傳統產業、電信業的討論多以綠色環保形象為主。以消費服務業為例，品牌結合商品推動環保計畫，如推出零碳洗髮精，或是透過包材減量、實行循環包裝計畫，都成功在社群間創造話題；又以傳統產業來說，當中最受網友矚目的是製造業，其中能源與廢水廢氣處理皆是備受關注的重要議題；而電子科技業則是著重於職場友善，如知名企業與Dcard合作透過街訪形式，以期望的畢業年薪作為主題，與民眾進行互動，並藉此宣傳企業對於職場友善的重視以及相關福利政策，在社群中受到熱議；最後，金融保險業則是在社會貢獻方面有較高的占比，其中包含公益馬拉松受到關注，另外也有企業透過拍攝暑期實習生一日小編系列貼文，宣傳慈善、球隊活動，獲得好評。

ESG議題的社群熱度正持續累積，再加上民眾對於環保的重視，以及職場平權意識抬頭等時代背景，企業除了投入資源經營ESG，也需更加重視社群影響力的經營，以期追求商業的同時，與環境共榮共生，共創永續發展的可能。