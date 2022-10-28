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悠遊付會員專屬 登錄即享全鋒30公里道路救援

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
悠遊付與道路救援領導品牌全鋒事業攜手，悠遊付會員只須完成登錄，即可享有30公里的道路救援服務，讓你出門在外隨時都擁有最強後盾。北市府提供
悠遊付與道路救援領導品牌全鋒事業攜手，悠遊付會員只須完成登錄，即可享有30公里的道路救援服務，讓你出門在外隨時都擁有最強後盾。北市府提供

假日出遊、日常通勤，開車族最怕的就是愛車突然鬧脾氣，悠遊付與道路救援領導品牌全鋒事業攜手，悠遊付會員只須完成登錄，即可享有30公里的道路救援服務，讓你出門在外隨時都擁有最強後盾。

自2022年11月1日至2023年4月30日止，悠遊付會員在EasyWallet悠遊付APP的「悠遊全鋒道路救援活動」專屬網頁完成登錄，自登錄次月15日起六個月，可享有全鋒30公里的道路救援服務一次，每月限定登錄名額2,500名(每悠遊付會員期間內限登錄及享有服務一次)。

全鋒道路救援是道路救援第一品牌，提供24小時、365天全年無休的道路救援服務，旗下有超過600輛道路救援車、全台超過200個服務據點，每月服務超過35,000車次，市占率高達七成。

全鋒近年來也積極進行數位轉型，秉持以車為基礎，以人為中心，建立24小時客服中心、導入數位管理與轉型，不斷創造服務新價值。除道路救援更朝多角化經營，從事故車輛拖吊發展出「Qpass智能載運」服務、「JoinMe揪車」接送平台、跨通路洗車平台「洗金寶」，以及以車主為核心的「tada台灣車主協會」等，期許成為行車生活整合服務的領導品牌，與悠遊付意欲形塑的悠遊生活圈不謀而合，也促成雙方強強聯手的契機。

車主們除了記得註冊悠遊付會員並登錄「悠遊全鋒道路救援活動」外，車上最好也備有一張悠遊卡，支付停車費超便利，而且自10月起連續3個月，悠遊卡公司舉辦「悠遊卡All in 嗶卡賺5%」活動，只要同一張悠遊卡登錄後當月消費滿2,000元，即可獲得100元回饋。

想要參加活動的卡友須先在悠遊付APP登錄，並自登錄日起開始累計消費金額，每卡消費滿2,000元即得100元回饋。若是悠遊付會員登錄的悠遊卡，滿額即會由系統自動回饋至悠遊付帳戶中，非會員或登錄非本人悠遊卡，也可持卡至四大超商或美廉社靠卡領取回饋金，每月回饋限額5萬名，先消費滿額者先回饋。

台北市長柯文哲今日出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，他致詞時表示，建立一卡一通一付的系統，是台北市政府的目標。目前幾乎所有交通工具都可以刷悠遊卡，包括捷運、公車、YouBike、計程車、臺鐵也都可以用，還有很多停車場都能用悠遊卡。

悠遊付 悠遊卡

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