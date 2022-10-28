長榮航空歐洲時間10月27日首航米蘭-台北航線

長榮航空於歐洲時間10月27日首航米蘭-台北航線，米蘭機場公司為了表達對此航線的重視，除了於登機門前為所有旅客準備了歡迎餐點，也特別在登機門舉行切蛋糕及剪綵活動，由長榮航空孫嘉明總經理、駐義大利台北代表處李新穎大使、米蘭機場公司副總經理Mr. Andrea Tucci共同主持，進行了一場簡單隆重的首航儀式，長榮航空也準備EVA Air旅行腰包致贈每位首航班旅客。

長榮航空總經理孫嘉明於致詞時表示，今天是長榮航空從米蘭飛往台北的首航班，感謝米蘭機場公司特別舉辦這麼溫馨的首航儀式。代表長榮航空，感謝台義雙邊相關單位的大力協助，以及在場各位貴賓及旅客的支持，才能讓米蘭-台北航線順利開航。

孫嘉明表示，義大利是台灣人非常喜愛的旅遊勝地，雖然來到米蘭只有短短的幾天，但米蘭的時尚跟藝文都讓我留下深刻的印象，米蘭的熱情及獨一無二的特色，讓人留連忘返，是一個會想要再度拜訪的城市。

米蘭機場公司副總經理Mr. Andrea Tucci致詞表示，很榮幸長榮航空能選擇米蘭馬爾彭薩機場做為台義連結的據點，促進北義與世界的經貿發展。能與長榮航空合作，是米蘭機場公司的光榮，致力於以最高標準，來協助並服務享譽全球的長榮航空公司及其貴賓。

駐義大利台北代表處李新穎大使致詞也表示，這條航線是歷經兩年疫情後首條從台灣成功直飛義大利的航線，這次的首航為台義交流劃下了重要的里程碑。這段新的連結能提供雙邊民眾、企業更多交流的機會，不但能促進雙邊經濟成長，也能鞏固並讓台義的良好關係更上一層樓。