百坪豪宅社區赫見含2車位套房 專家：特殊目的設計

實價揭露，位於台中市西區大坪數豪宅社區「百達馥麗」，今年5月出現一筆奇特的套房交易，含兩車位，總坪數僅13.3坪，總價888萬元。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，資料顯示，該特殊套房交易與隔壁1.8億元透天有關。

陳炳辰表示，「百達馥麗」位於台中市西區草悟道，樓高34層，屋齡約12年，根據實價資料，該社區為大坪數豪宅規畫，住宅多在百坪以上，總價多在3,000萬到4,000萬元之間。

如此大坪數豪宅社區卻在今年5月，出現一筆套房交易，含兩車位8.3坪，總坪數僅13.3坪，總價888萬元。

陳炳辰表示，同一時間買家也在一旁買了一間五層樓透天店面，總價1.8億元，由於套房買賣看起來像是為了車位，研判是特別設了一個門牌，以方便車位買賣，而買家實際上也是買透天，但因前屋主擁有如此特別車位，因此一併買下以方便停車。

至於為何大坪數住宅會有如此特別設計，陳炳辰分析，當初可能是建商為了滿足地主合建戶需求，所做規畫，過去也曾出現過建商於社區內特別設置辦公室，取得社區一部分產權資格，進而得以擁有停車位。

陳炳辰表示，草悟道生活圈是台中市知名商圈，走人文慢活綠地空間特色，不乏身價破億元的高價透店，此一透天交易屬合理價位。另外百達馥麗位於綠地公園第一排，目前行情3字頭，平均總價帶則在3,500-4,000萬元，亦有達標豪宅稅門檻的4,000萬元交易紀錄。