搶攻台灣旅客 新加坡AR主題房及美食月加碼延長

國門解封，新加坡旅遊局持續以「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的品牌理念深耕臺灣，更攜手IHG洲際酒店集團分別在台北、高雄兩地共三家飯店打造限量「新加坡AR主題房」體驗，入住即送住房限量禮包組並與在臺旗下八家酒店，展開的「新加坡美食月」好評不斷。延續好口碑與熱銷不斷，其中高雄洲際酒店與高雄中央公園英迪格酒店的「新加坡AR主題房」，台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、和高雄愛河智選假日酒店「新加坡美食月」更直接加碼延長至11月底，只要體驗就有機會抽中由酷航提供的「台北-新加坡雙人來回機票」（兩地機場稅金、燃油稅等由旅客自付），讓你不用擔心高漲的機票直接來趟「偽」海外假期。

新加坡AR主題房 好評再延長

台北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店三家飯店聯手推出期間限定「新加坡AR主題房」專案，首創以AR虛擬實境體驗為出發點結合住宿，從手機端下載「星體驗這樣玩」手機app，從入房那一刻開始，在房內藉由手機app的AR體驗功能探索，不僅能掃描入房禮包內的禮品跳出各種不同的3D動畫以外，更如同尋寶遊戲般在房內找尋可掃描互動的物品讓旅客入住不僅驚喜又好玩。並且延伸此AR體驗更加趣味，特別擴大範圍於飯店大廳與公共設施區域中藏有各種不同的小驚喜，讓所有來到飯店的旅客除了房內一路玩到整間飯店。 「新加坡主題房」專案除了住宿之外，也搭配「新加坡美食月」饗宴。

台北晶華酒店在一樓「栢麗廳」於午、晚餐時段供應多款新加坡道地料理與飲品，推薦菜色包括以鮮蝦熬煮、湯頭鮮甜且襯著濃郁椰奶香氣的《經典叻沙》，被譽為國寶級美食《新加坡辣椒蟹》，則是帶著嗆辣口感，慢火熬煮、味道香醇不膩的《肉骨茶》更是必吃佳餚。搭配客房主題房專案，兩人成行每人每晚2,200元起即可入住12坪精緻客房、大啖「栢麗廳」主題自助餐點，並額外獲贈晶華海鮮叻沙麵禮盒。

高雄洲際酒店則安排於「SEEDS大地全日餐廳」端出多樣「星」級美食，如《大地海南雞飯》、《豪華南洋叻沙海鮮麵》、《雞肉沙嗲》、《咖椰冰拿鐵》等，「BL.T33 大廳酒吧」更將聞名全球的獅城經典特調「新加坡司令」，重新演繹、並融合高雄本地文化特色推出期間限定版的《高雄司令》，讓大家從飲與食都能感受到滿滿的「星」味。高雄中央公園英迪格酒店的套裝行程一泊二食為4088元起，不限房型，雙人入住除贈送新加坡禮包外更加贈一款「英迪格復刻小鐵杯」，顏色飽和繽紛，可做為收納及植栽使用，此外，房客皆能享有翌日豐盛半自助餐2客，還能在酒店1樓Craft咖廳品嘗濃厚星馬風味的餐點，如《夏日燒燙燙海叻沙意麵》及《南洋沙嗲嫩雞炒飯》，最驚喜的，絕對是還另外加贈世界麵包大師王鵬傑研發的「班蘭吐司」一份。

兩大高雄酒店皆加碼延長至11月底，讓所有台灣旅客還在觀望出國熱潮前，能夠搶先體驗猶如置身在新加坡的AR主題房。台北晶華酒店於活動宣布後即大受歡迎，高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店更宣布加碼至11/30止。

色香味俱全 超道地新加坡美食月讓人食指大動

除了以上三家飯店，IHG集團另外五家飯店：台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也共同串聯大展「星」味，與大家共享「美食月」，台中公園智選假日酒店內的「智•空間」，提供中西式自助早餐，活動期間也在早餐時段提供新加坡當地特色美食《叻沙麵》、《沙嗲雞肉》、《咖椰吐司配半熟蛋》，台南大員皇冠酒店內的「彩豐樓」則端出《星洲咖哩蟹》、「289吧」推出《台南椰漿飯》、《新加坡1837》、《粉紅魚尾獅》等多款調酒及無酒精飲品，一系列新加坡特色小吃，讓所有消費者在活動期間都能有機會搶先品嘗道地新加坡美食，並透過美食感受新加坡。台南大員皇冠假日酒店活動至10/31止，台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店與高雄愛河智選假日酒店皆活動加碼延至11/30止。