大林煉油廠火災事故 中油：國內油品供應不受影響

台灣中油大林煉油廠第三重油脫硫RDS工場，昨（27）日夜間發生氣爆火警，火勢已在今晨撲滅，目前人員皆平安，起火原因仍在調查中。中油發言人張瑞宗表示，該廠主要是負責低硫燃油的生產，目前共有五座工廠生產燃油，經生產調度後，國內燃油供應不會受到影響。

張瑞宗指出，昨晚台灣中油大林煉油廠第三重油脱硫工場高溫區發生起火意外，工作人員在重新開爐時，油料未進反應爐，就發生氣爆火災，實際起火原因尚待調查確認。

對此，高雄市政府表示，經了解，現場係進行工廠歲修作業時，因氫氣燃燒引燃管線殘餘的油氣而導致，火勢於23時42分控制，因管線內尚有剩餘油氣，基於安全考量，消防人員持續射水降溫及警戒，等待管內殘餘油氣燃燒完畢，火勢於28日03時08分撲滅，現場無人員傷亡。

高市勞工局第一時間已要求工廠全面停工檢查，並須於一週內提出公安事故檢查報告，確認安全無虞之後才可復工。另，環保局跟勞工局亦立即針對工廠開罰最重罰530萬元。