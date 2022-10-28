亞洲已成電動機車主戰場 日本、印尼、印度如何推運具電動化？

國際一再強調氣候變遷的急迫性，隨之而來的，是逐年增加的淨零排放意識，並帶動、改變了生活行為。

國際能源總署（IEA）每年都會發布全球電動車展望報告（Global EV Outlook）。報告指出，為減少公路運輸的廢氣排放，2050年，「電能」將成為交通運輸工具的主要動力來源，運具電動化將成為各國交通部門重要課題。

2017年起，每年全球電動機車的銷量持續成長，主要市場是亞洲；因此，亞洲各國電動機車發展政策格外重要。本文將介紹三個亞洲國家的政策，作為「機車大國」台灣的借鏡。

日本：補助個人，更補助企業

日本是台灣人熱愛的旅遊地點，不少人都對其乾淨的環境留下深刻印象。而日本為了推進運具電動化，也下了不少工夫。

2021年1月18日，當時首相菅義偉在國會表示，2035年日本車輛銷售市場需100%電動化，並自該年起禁售純燃油車。不僅中央立下目標，日本最大都會圈東京也宣布，2035年要達到新售機車全面電動化。

為了實現決策，日本政府積極投入購車補助，鼓勵民眾使用電動運具。

目前，產業經濟省（相當於台灣的經濟部）按照各類電動機車提供補助，上限從18萬日圓（約新台幣3萬8,540元）到48萬日圓（約新台幣10萬2,770元）不等。且編列預算已從2021年的155億日圓（約新台幣33.2億元）大幅增至2022年的353億日圓（約新台幣75.6億元），可見決心。

除了中央補助，東京都、靜岡縣、栃木縣宇都宮市、德島縣等地方政府也有額外補助方案。例如，東京都不僅提供個人補助，也擴大至企業、法人、非營利組織等單位；栃木縣宇都宮市同樣也將補助拓展到中小企業。

印尼：完善電動運具使用環境

東南亞的印尼與台灣一樣，機車使用者比例高——在這裡，82%私人運具是機車，且年銷量突破600萬輛，車數連年成長；機車不但是人民最重要的交通工具，多元款式的摩托車流也成了城市的獨特景象。

近年，印尼政府積極發展綠色經濟，先後提出多項電動機車的目標。

首先，是2017年發布的「國家能源總體計畫」（第22號總統令），預計在2025年實現210萬輛電動機車目標。

2019年，2019年第55號總統令進一步提出，2030年，全國將有1,300萬輛電動機車及220萬輛電動汽車上路。

2035年，印尼更希望，至少30%道路交通運具使用電能，並在2050年達成禁售燃油汽機車的目標。

除了積極訂下時程，印尼政府也推動明確政策。例如，第55號總統令要求完善國內的電動機車使用環境，包含補助建置充電站的費用、擴增充電網絡；政府也期待國營與民間企業合作，在公共加油站、加氣站、中央及地區政府辦公室、購物中心、路邊公共停車場、住宅區等地廣泛建設充電站。

此外，印尼政府透過降低充電費、由地方政府減免停車費、向充換電設施的設置廠商提供財務支援等，多面向地增加誘因；並給出電動運具研發、職業訓練、設置基礎設施等優惠措施。可從各項政策看出，印尼正多管齊下地推動電動化運具。

印度：電動機車數量蓬勃成長

亞洲的另一個機車大國，當屬全球機車銷量最多、近80%交通工具為二輪機車的印度。

根據印度電動車製造商同業公會（SMEV）統計，每年電動機車成長率應可達到20%以上；他們預計，印度已發展約45家電動二輪車及三輪車品牌，2025年的電動機車銷量將達到200到400萬輛的規模。這些數字都顯示，有更多消費者願意加入新能源交通工具的行列。

除了各個廠牌具備強烈企圖心，政府推動運具電動化的努力也不遑多讓。

印度政府宣示，2025年前要讓150c.c.以下的機車全面電動化；2030年，更要讓電動二輪車的總銷量比重提升至80%。

為鼓勵民眾選購電動機車，印度釋出約1,000億盧比（約新台幣387.56億元）的電動二輪車購車補助總預算，地方政府也祭出政策以鼓勵民眾。例如，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）在電動車使用年限屆滿後，提供報廢獎勵；古吉拉特邦（Gujarat）提供學生購車補助，購買電動機車享有1.2萬盧比（約新台幣4,650元）的補助。

為改善基礎設施，印度政府推出「加速油電混合車輛製造計畫」（FAME India Scheme），藉此支持100萬輛電動二輪車及能源補充設施，並努力健全電動運具使用環境。

亞洲是電動機車發展最大亮點

亞洲是世界電動機車的主要市場，在淨零排放與運具電動化的國際浪潮下，電動機車發展將成為亞洲的未來亮點。為了交通轉型，各國策略多以「提高補助」政策增加購車誘因；再以改善充電站普及度、公私部門合作布建充電站等方式，一步步完善使用環境。

在台灣，民眾擁有、使用機車程度相當高。因此，不論政府、產業或社會，都應積極借鏡國際趨勢、跟上腳步，讓台灣從「機車王國」順利轉型為「電動機車王國」。

「全文轉載自未來城市(亞洲已成電動機車主戰場！日本、印尼、印度如何推運具電動化？｜投書)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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