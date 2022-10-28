房市Q3量急縮、房價將反轉？專家：3個關鍵點

根據統計，今年9月建物移轉棟數僅2.38萬棟，創下2月後新低紀錄，且連續6個月跌破3萬棟，市場氣氛悲觀，不少人推測房價面臨反轉。房市趨勢專家李同榮指出，房價是否反轉下跌端視三大關鍵因素：股市表現、兩岸局勢、疫情控制。

據內政部統計，全台前月移轉總數為24萬3,931棟，比較去年減少4,948棟，微幅縮減1.99%：第三季全台合計移轉73,129棟，比上一季減少12,897棟，縮幅達15%之多，同時今年已連續六個月跌破3萬戶，因此市場一片悲觀氣氛。

李同榮指出，去年是此波房市技術循環的主升段，價量齊揚，但平均每月交易量也才在三萬戶邊緣，因此今年在七大利空齊襲下，指望每月交易量超越三萬戶本來就不容易。

第三季有股市重挫、兩岸軍演對峙、疫情擴散等三大利空重擊，交易量雖急縮15%，但將是今年季交易量的最低點，房市會在第四季交屋潮及選後不確定因素消除等有利狀況下稍作回溫，全年交易量預測不會低於32萬棟，最有可能是在32萬-32.5萬棟之間，甚至更高。

李同榮進一步指出，判斷此波房市多頭會不會提早結束，今年第四季到明年第一季應該是重要的觀察點，而第四季交易量是否延續傳統旺季效應，或是繼續走弱，端看三大關鍵因素：

一、股市表現是否持續探底？

今年股市在全球升息效應與對經濟前景預期悲觀的影響下，連續重挫達三成之多，對房市連動性就會越來越緊密，若第四季股市回穩上升，就有助剛性需求房市的資金活水。

二、兩岸關係是否持續惡化？

第三季在兩岸軍演，大陸飛彈越過台灣領空的心理威脅下，的確嚴重影響房市購屋置產信心，尤其是高總價產品，交易明顯減少很多。

中國大陸20大之前，為轉移中美商戰在經濟上受制的窘境，只有用軍演威嚇台灣轉移焦點，20大之後預期在習近平領導班底的權力更加鞏固後才會有所動作，但應該不會在第四季就出手，大陸以戰逼和時間點應該落在2024年總統大選前後，那就是此波多頭房市是否反轉關鍵點。

三、疫情是否持續蔓延？

COVID-19疫情總數持續延燒未退，尤其第三季更是疫情擴散的高原，雖然不致影響房價，但因影響房市交易活動的效率，以致成交期平均延長10天以上，因此，笫四季疫情若能趨緩，有助交易速度，就有助交易量回溫。

李同榮認為，影響第三季房市交易量的三大關鍵因素中，股市表現再低應該有限，兩岸衝突短期應不致增高，疫情應該會慢慢趨緩，加上第四季交屋潮、法人作帳與傳統購屋旺季，綜合判斷第四季房市會回溫，暫時房價沒有反轉向下的危機。

預期第四季房市交易量在76,000棟-78,000棟之間，今年房市交易量將不會跌破32萬戶，最有可能在32萬-32.5萬之間。