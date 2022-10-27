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隨國境解封、產業活絡 保經業者一致看好保險產業前景

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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隨著國境解封、逐漸步入「與病毒共存」時代，同時開放觀光團出、入境，國內保經業者一致共識、看好今（111）年第4季直至明年的保單銷售業績，並有多位保經業者董座樂觀預期銷售業績相較於今年，有機會大幅成長2成以上。

今年以來，受到疫情再起的影響，網路投保竄起，保戶與保險業務員「面對面」的機率大幅減少，嚴重衝擊銷售業績。根據壽險公會統計，今年前8月總保費收入新台幣1兆6,013億元、年減19.6％；其中，初年度保費收入5,693.6億元、年減17.1％，續年度保費收入1兆319億元、年減21％，呈現「3衰」景況。

不過，儘管如此，國內保經業者仍樂觀以待且對於保險產業前景充滿信心：「國境解封後，業務員要約客戶見面更容易了，相對的保費收入也會呈現正向發展」、「隨著產業活絡，民眾購買保險的意願提高，也會帶動保費收入穩健成長」……，眾口如一、一致看好明（112）年保險銷售業績至少有2成的漲幅，甚至更高。

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