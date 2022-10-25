迎雙11！電商雙雄富邦媒、東森推優惠抗通膨

電商年度最大檔期雙11將來臨，電商雙雄大火拚，力抗通膨。富邦媒（8454）總經理谷元宏今（25）日表示，今年雙11網站流量不但可創新高，業績和平日相比將倍數成長，行銷預算更罕見砸下上億元，他不願透露今年檔期預估業績，僅表示有望再創新高；另外，富邦媒今年全年目標營收衝千億元，穩坐電商龍頭寶座。

此外，東森購物深化東森幣各項應用，持續在網站上透過遊戲以及購物金等，有望同步刺激流量跟業績向上翻升，預估雙11全檔期業績挑戰25億元。

谷元宏表示，雖然疫情趨緩，但股市不好也會讓大家保守消費。為了催買氣，今年雙11行銷費用破億元，和去年比有20%成長，主要投入折價券和各項折扣、搶紅包活動，11月11日當天更將送出最大獎「11份亞洲不設點雙人來回機票」，雙11業績有望再創新高。他對於今年全年營收挑戰1,000億元「很有信心」。

再來，針對以往雙11物流大塞車的問題，他說，雙11貨量一年比一年增加，因此今年早從8至9月就開始預備更多運能，倉儲空間不但增加18%，還額外租下4萬個棧板的空間，貨品都已進駐備戰，車隊跟去年相比，運能也大成長70-80%。

富邦媒目前全台倉庫概況，主倉有19個，衛星倉有32個。谷元宏表示，雙北要找到倉庫難度較高，光是在台北市某一兩個行政區，從今年年初找到現在都沒辦法找到，服務區域要較大，並以車隊來補足，中南部倉庫較好找。

至於大型物流中心，南區將於明年第4季上線，中區則於明年開工，預計2026年啟用，未來將為富邦媒電商物流版圖添翼，有望邁向新高峰。

富邦媒在商品銷售方面，他說，除了3C類跟小家電有不錯的銷售佔比，其他商品仍有很大衝刺空間。舉例來說，物流較難運送，具有大體積和重量特點的洗衣粉、洗衣精，和超市量販相比，銷售就低很多，大家電佔比也不高，都是之後可努力的商品。

東森購物表示，雙11購物節往年受矚目的3C、家電及美妝產品，都將推出優惠特價搶市，並將持續深化東森幣的各項應用，刺激流量跟業績向上翻升，截至目前東森幣已發行累計達271億枚。

即日起至11月25日截止，雙11暖身慶首推主打東森幣回饋，全站累積消費滿$5,555即贈222枚東森幣，最高可領888枚東森幣。