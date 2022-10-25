第4季房市品牌力成決勝關鍵 台中三大建商推案受矚目

近期購屋人猶豫期拉長，品牌力成為決勝關鍵。其中，台中三大矚目新案「寶輝The Springs」、「漢宇雲森SKYPARK ONE」、「睿嚮大涵」於第4季正式亮相，憑藉其品牌魅力加上遠超市場的規劃，三家建商均創下區域市場銷售佳績。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，升息、打炒房利空影響，觀望性買盤增加，許多案子銷售停擺，但有強勁品牌力加持的個案，由於具珍稀性，大多在個案醞釀期就有大量粉絲排隊預約。

而且不少業者都會拉高自備款，甚至設立轉約限制，個案便會以自住買盤為主，可確保未來社區住戶品質，也避免成屋後還有大量房仲進出，建案和建商品牌價值穩定，這類產品也相對不受景氣波動影響。

根據591統計，第3季全台推案創下約5,540億元案量新高，但建商推案並未踩剎車，房價也持續爆衝。另以中台灣為例，最新「大台中房市月報」顯示，今年1至8月使照量為1萬4,600戶，較去年同期增加6,788戶，年成長1.87倍。大量交屋潮也使二手市場轉趨觀望，整體交易量明顯下滑。

其中，被譽為中台灣最具「保值增值力」的品牌建商寶輝建設，近年包括「寶輝秋紅谷」創下每坪97.2萬元、總價5億元，囊括了住宅大樓最高單價及最高總價，至今仍難被超越。另外，逾10年屋齡的「寶輝一品花園」、「寶輝花園廣場」兩案，更屢創7、8字頭成交，顯見其品牌實力。

而寶輝首次前進北屯，在機捷特區推出「寶輝THE SPRINGS」，整併2,000多坪、三面臨路的稀有土地，規劃40至60坪，打造高質感莊園綠生活。該案享有大片景觀綠地、泳池公設等規劃成為焦點，全案於10月開案，銷售突破六成，均價落在5字頭，創區域最高價個案。

漢宇建設深耕北屯近20年，更在單元12創下許多第一，自民國96年重劃前就是第一家建商進來買地，也是重劃完成後第一個推案的建商，陸續完成掬境、築境、原境、琢森四個作品。

甫落成的「漢宇見築館」，是中台灣唯一結合企業總部、美學會館、銷售服務中心三合一功能的場館，為建築業在北屯地區最大的清水模總部會館，「以簡馭繁」的建築設計，在該區域成為吸睛地標。

近期推出的新案「漢宇雲森SKYPARK ONE」，一公開便創下區域預售實登第一名佳績，該案基地1,870坪，緊鄰萬坪南興公園與文中小預定地，光是綠地加總就達4.6萬坪，以22%的超低建蔽率，規劃近1,500坪中庭花園。

在宜居陽台可享有超大尺度千坪花園綠景，並打造27樓高獨棟森林綠態御邸，社區內更規劃專屬迎賓車道，打造三進式森林莊園，採內外雙哨守護社區安全，頗受高階客層青睞。

而被業界公認為台中豪宅鼻祖的寶璽建設，多年來推案量少質精，近年新作包括「寶璽高第」成為五期建築地標、「寶璽天睿」更憑藉豪宅界頂尖規格標杆，大獲好評，在市場上亦罕見轉手。

此案自2020年底完工後交易熱度不墜，連續兩年高居億元級豪宅交易量之冠，去年更席捲中台灣億元豪宅逾半交易量，寶璽品牌雖然低調卻是功力深厚，深獲富豪鍾愛。

寶璽機構旗下的睿嚮建設，初試啼聲選在弘富重劃區推出首案「睿嚮大涵」，全案施工、規劃團隊皆由寶璽建設原班人馬操刀，打造零店面精品寓所。