衝刺疫後雙邊旅遊！台越觀光合作會議加速恢復百萬人次互訪規模

第九屆台越觀光合作會議因受疫情延期兩年，今（25）日於台南遠東香格里拉飯店重啟辦理，也是國境開放旅遊後首場國際觀光交流會議，雙方以「加速恢復雙邊觀光互訪規模」為目標，在雙方充分討論後達成多項疫後觀光合作共識，包含持續推動台越美食交流、加強雙邊觀光推廣、推動城市觀光交流及市場復甦合作計畫等策略進行實質合作，攜手衝刺雙邊旅遊市場，期以達成疫前送客目標。

此次越方代表團由越南國家旅遊總局局長阮重慶親率各司處主管、廣治省等十個等地方政府觀光廳主管及十位越南主力旅行業者代表25名來台，會議中達成每年一城市觀光交流及鼓勵雙方業者或觀光相關協會簽訂疫後送客計畫等合作共識，希望將多年來台越觀光合作機制再深化及在地化。

台越雙方自2012年11月21日在台北舉辦第1屆台越觀光合作會議以降，即輪流在兩國不同城市舉行；在歷經八屆雙邊合作會議後，交通部觀光局與越南國家旅遊總局已分別就觀光產業投資、人才培訓、學者交流及市場推廣等項目多項觀光進行合作，成績亮眼，而台越雙邊合作成果豐碩也反映在互訪人次上，尤其在我方自2014年實施觀宏專案，簡化優質團來台簽證申請程序後，越南旅客來台人次每年穩定成長，更在2018年達到49萬人次，而台越互訪遊客人次也在同年正式突破百萬。

今年的會議雙方為了疫後旅遊復甦達成合作共識：在加強美食交流相互推廣台越特色美食；透過積極參與及協助雙邊觀光推廣、國際旅展、業者及媒體熟悉旅遊等；以每年促成雙邊一縣市/城市（或觀光圈）進行簽署友好協定方式推動城市觀光交流，並且鼓勵雙方業者或觀光相關協會簽訂合作送客計畫，以提早市場復甦。

觀光局長張錫聰表示，觀光局一直以營造「安全旅遊、首選台灣」形象，推動台灣為安全、熟悉且具特色的旅遊目的地為目標努力，而在10月13日國境重啟後，將在既有基礎上全面強化國際媒體宣傳、加速大型媒宣推廣計畫及邀約國外業者來台踩線等規劃。觀光局駐胡志明市辦事處除了在國境開放之際即邀請20家越南主力旅行社業者來台進行踩線，後續也規劃五梯次超過70人次的業者、媒體及網紅部落客(KOL)來台踩線，亦研議首發團贈禮及台灣旅遊產品廣告分攤計畫，期能加速團客市場復甦，早日重回百萬人次互訪規模。

第九屆台越觀光合作會議在雙邊交流及充分討論下圓滿落幕，第十屆主辦城市於會議尾聲由越方宣布2023年將於越南清化省舉行，未來將持續秉持雙方合作互惠互利之共同目標，達成各項合作計畫之策略與任務。