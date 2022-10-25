台虎動猿令High翻全場 投出驚喜再送超豐富好禮
繼去年於Rakuten Monkeys合作舉辦「台虎遊樂猿」主題日活動獲得熱烈迴響後，台灣虎航（6757）今(25)日再與Rakuten Monkeys合作舉辦「台虎動猿令；全員Check in」，與虎迷們及10號隊友在桃園棒球場，共同慶祝台灣虎航8週年。
台灣虎航這次特別準備了限量超豪華大禮包歡迎虎迷們共襄盛舉，禮包內含有專屬造型加油棒、活動特製提袋、紀念寶特瓶扣環、紋身貼紙及PARA氣泡咖啡，超多精緻好禮讓大家好吃、好玩、又好拿。
正式進入球賽前，配合「台虎動猿令；全員Check in」主題，開場再次延續傳統，由 tigerdancers帶來精彩的表演，博得現場觀眾滿堂喝采。而最大的驚喜，則是開球儀式後緊接著由年輕有活力的台灣虎航客艙組員們於觀眾席舞台區投出小禮物，不僅為球賽拉開完美序幕，更象徵台灣虎航將在邊境開放之時，熱情地迎接每一位旅客。另外，在一局下及四局下半的中場休息時間，則由台灣虎航客艙組員推著機內餐車在座位區驚喜現身，現場觀眾只要追蹤台虎官方IG帳號，即可獲得PARA氣泡咖啡一罐。
除了開場活動讓球迷們驚艷不已，球賽進行中更是驚喜連連，首次由台虎客艙組員及運務人員一同登上位於內野觀眾席上的迷你版台虎樂天彩繪機，為比賽熱情應援，讓所有參與全程活動的虎迷及10號隊友們大呼真的收穫滿滿、意猶未盡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言