Dyson投資5億英鎊加速研發 推20項創新美髮產品

Dyson今（25）日宣布投資5億英鎊擴展及加速美髮產品的研究及技術開發，並計劃於未來四年推出20項美髮全新產品。同時，Dyson發布了最全面的頭髮研究報告，深入瞭解全球各地的頭髮類型、造型習慣，以及對頭髮類型及健康認知。

Dyson投入於創新科技研發引領產業發展，於六年前推出Dyson Supersonic™吹風機，徹底顛覆頭髮護理的概念。該產品利用快速可控的氣流和智慧溫控技術快速吹乾頭髮，同時保持頭髮強韌和健康。Dyson 自此開發出一系列髮品，為所有風格的頭髮打造出眾的造型，並盡量避免頭髮因過熱而受損。Dyson髮品的傑出性能源於品牌長達10年的研究成果，包括了解頭髮結構﹑氣流動力，以及熱力﹑機械及化學對頭髮損傷的影響。

Dyson 旗下數以百計的實驗室橫跨4個技術園區，供6,000名工程師和科學家24小時全天候使用，隨時就嶄新概念和技術進行嚴格測試。為了讓Dyson真正了解所有頭髮類型的特性，並持續尋找更好、更健康的造型方式，團隊研發了測試台並引入最先進的設備，例如掃描電子顯微鏡、熱像儀和氣流雷射煙霧機等儀器，協助工程師更準確了解頭髮損傷的影響、全球頭髮類型和高速氣流的影響。

Dyson研究及發展團隊一直專注研發適用於所有頭髮類型的技術。長久以來，市場對不同髮品存在錯誤理解或表達，以致產品未能真正迎合所有頭髮類型，同時保護頭髮免受熱力損害。這次投注的資金將用於建設全新的研究實驗室，目標是加深Dyson對全球頭髮類型和損傷的理解，同時支援品牌的美髮技術持續多元化發展。

Dyson對頭髮的執著促使品牌展開全球最大規模的頭髮研究，深入探討頭髮健康以及大眾對頭髮的認知﹑造型習慣及態度。該研究訪問包括台灣在內的23個市場的23,000名受訪者，協助Dyson工程師更深入掌握使用者在美髮造型時所遇到的困擾。

研究結果顯示，全球每10名受訪者中就有7名表示他們的頭髮已受損，然而，大多數受訪者 （67%） 認為他們的頭髮是健康的，因為他們認為受損的頭髮並不等於不健康的頭髮。但事實上，熱損傷、機械損傷或化學損傷的影響可能需要幾個月的時間才能顯現出來，無論是分叉、破損、失去光澤或是造型持久力下降。使用極端高溫進行造型就如同傳統科技一般，可能會造成不可逆轉的損害。受訪者僅意識到頭髮受損及其表面影響，但他們未意識到對頭髮可能造成細微觀察下的長期影響。

Dyson高級首席頭髮科學家Rob Smith指出：「頭皮屑、落髮和白髮並非損傷，而是頭皮和頭髮的生長問題。頭髮受損是指頭髮皮質層和角質層受破壞，可能會導致頭髮毛躁、缺乏光澤或折斷。保持頭髮健康的最好方法是未雨綢繆，並降低把頭髮暴露於傷害來源的機會，例如過熱會使頭髮脆弱，更容易斷裂或分叉。」