吳德亮台灣首次個展 茶票詩畫特展於新社雅園溏登場

「茶葉達人」吳德亮今(25)日於台中新社雅園溏茶與人文藝術空間，舉辦台灣首次個展，展出獨樹一格的茶票詩畫，並聯合發行限量500本《茶香詩畫共舞》茶票詩畫；簽書會現場，金銀壺大師陳念舟、見覺法師、陶藝家翁國珍、陳金旺，以及資深藝人劉尚謙等人都到場祝賀。

吳德亮以雲南鶴慶山區千里迢迢攜回或中後期紅印、大益等茶票紙做為媒材，搭配獨創水彩加上普洱茶汁，在多纖維棕黃的茶票紙上暈染趣味，創作茶文化相關的畫作，並搭配「德亮體」手寫詩文，詩即是畫、畫也是詩，每幅畫都包含一首詩、一篇散與美麗的故事。

兩岸知名作家詩人藝術家吳德亮，出生於台灣花蓮，年輕時對文學、藝術就有很深的情感，尤其對茶文化更有獨到精闢的見解。

吳德亮指出，中華茶文化歷史長久，從漢武帝絲綢之路、茶船古道，到21世紀海上絲綢之路，穿越歷史、跨越國界，更帶動全球經濟脈絡。

他以詩人的心、畫家的眼、作家的筆，深入的觀察與分析，多年來出版了《風起雲湧普洱茶》、《台北找茶》、《珍珠奶茶完全攻略》、《台灣找茶》、《普洱找茶》、《普洱藏茶》、《客鄉找茶》《兩岸烏龍名茶》等多本暢銷茶類相關茶書，內容深入淺出、鉅細靡遺。

生動的文學敘述，與繽紛的影像，把茶文化之美昇華於照片與文字中，更時常於各大報刊、廣播電視分享獨到見解的茶文化。

詩人余光中曾大讚，吳德亮可謂集作家、畫家、攝影家、茶藝家於一身；作家張曉風甚至將他喻為「現代版閔老子(明末清初茶藝大師閔汶水)」。

雅園溏茶與人文藝術空間，位於台中新社區中和街，董事長張秀如自幼與父親相伴於新社種茶，耳濡目染下，對茶文化情有獨鍾，深入專研學習茶道文化，經營茶商品、茶器具、茶席美學及茶文化相關產業與活動等。

為提供更好的服務，耗時2年將幼時舊居重新整理，親自打造符合茶與藝術所需的空間，2021年底開幕，已舉辦數場藝術展演；此次邀請「茶葉達人」吳德亮，展出獨樹一格的茶票詩畫，並聯合發行限量500精裝《茶香詩畫共舞》茶票詩畫。

吳德亮表示，茶票紙通指1950年代後，普洱茶打破傳統簡陋裸餅包裝，為圓茶披上約2尺見方的棉紙外衣，每張稱為「一票」，無須再經裁切即剛好包裝一片357公克的制式圓茶。

吳德亮特別喜愛從雲南鶴慶山區千里迢迢帶回，未經印刷的手工構木茶票紙，質地或厚薄迥異於一般棉紙，加上普洱茶汁繪成後，截然不同於傳統英國式水彩或中國水墨畫風采，搭配「德亮體」手寫詩文，詩即是畫、畫也是詩，既清雅又茶韻十足，見證悠悠歲月的茶票紙香。

張秀如表示，吳德亮老師曾獲全國優秀青年詩人獎、中國時報文學獎、台灣茶協會傑出茶藝文化獎，18歲即以油畫入選「第六屆全國美展」並受邀參加「當代名家畫展」；20多年前辭去新聞總編輯職務，翻山越嶺找茶、寫茶、畫茶、講茶，行跡兩岸及東亞各地，為了紀實更深入產地，與茶農、茶廠一起生活，其心志令人讚嘆。