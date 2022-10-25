預售建案交屋期遞延 返鄉置產台商改鎖定高CP值新成屋

鄉林不動產研究室今(25)日指出，工料雙漲導致建案交屋期程遞延。根據市調顯示，在後疫期來臨之際，置產族經過比較後，發現棟距大、高綠覆率、商圈成熟的新成屋建案，才是他們眼中的高CP值商品。

美國升息一波波，為免新台幣持續貶值，不少口袋深的高資產族，展開新一波置產熱。但在工料雙漲的情況下，無論首購、換屋或豪宅產品普遍有縮水現象，大坪數變中坪數，中坪數減為小坪數。在高房價時代，儘管28至32坪是當道的首購熱銷產品，但喜愛大尺度生活空間的換屋族也不少。

鄉林不動產研究室指出，自110年9月到今年9月的最近一年內，依內政部實價登錄資料查詢，台中市各行政區不動產建物交易，以西屯區4,425筆最高、北屯區4,103筆次之。

若進一步以交易最集中的西屯區作坪數分析，在4,000多筆移轉交易建物中，面積坪數以20至39坪占1,461筆最多，占比33.1%、40至59坪為948筆，占比21.4%、19坪以下占比18.9%；而被視為豪宅等級的100至200坪間的大坪數住宅，居然也多達460筆，占比約10.4%，這應該與中部傳產企業主回流置產，準備享受退休生活有極大關係。

根據金融聯合徵信中心數據顯示，自2018年第2季到2022年第2季的近五年，平均每戶房貸建物鑑估值自1,082.1萬增加為1,210萬元，共增加127.9萬元；但承貸建物平均每戶樓地板面積卻從47.19坪變成了42.96坪，縮水4.2坪。

鄉林不動產研究室說，後疫期升息風助漲通膨壓力，因應土地成本及營建原料高漲，在購屋總價預算考量下，建商預售新案坪數「沒有最小、只有更小」，此現象已成不可逆的必然趨勢。

而經過三年新冠疫期長時間宅在家的生活模式，有部分高資產族體認居住機能及環境重要性，並發現新成屋價格較具議價空間，且居住坪數的CP值遠遠大過新預售住宅，因此紛紛瞄準高綠覆率地段的中大坪數產品入手置產。

鄉林建設副總經理方偉民表示，少子化時代來臨，家戶人口數減少；但青壯年族群在工作時，幾乎都將小孩託給父母幫忙看顧，因此三代同堂需求也增加，以高資產族群來說，還是偏愛大尺度格局，即使中古屋也是如此，從實價登錄數據就可以看出端倪。

值得一提的是，台中房價出現「高空亂象」，尤其是新興熱門重劃區的房價屢創新高，假設同樣7,000萬元的購屋預算，在熱門新興重劃區最多只能買到大概90至100坪左右的產品。

但在成熟精華商圈，例如科博館、草悟道周邊卻可以買到150坪以上，舒適度與坪效、環境、空間CP值加倍的好宅，不僅可以預留孝親房，更有足夠坪數可以規劃視聽娛樂室、書房、工作室等機能性空間。

方偉民說，台中市各項建設陸續到位，蛋黃區與蛋白區房價齊漲，但論生活機能、交通便利性及綠覆率與大棟距，很少有地段能像科博館園道這樣完善，此區單純寧靜是無可取代，正居市區核心的便捷，加上大綠帶廊道的稀有性，讓不少企業家都相當心動。