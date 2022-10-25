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富邦媒股價從千元跌至400多元 總座：是整體性問題

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
富邦媒雙11購物節將於11月1日鳴槍起跑，富邦媒總經理谷元宏（右）揭開今年雙11年度最大獎「11份亞洲不設點雙人來回機票」。富邦媒／提供
富邦媒雙11購物節將於11月1日鳴槍起跑，富邦媒總經理谷元宏（右）揭開今年雙11年度最大獎「11份亞洲不設點雙人來回機票」。富邦媒／提供

富邦媒（8454）去年受惠於三級警戒的疫情紅利，股價一度創下2,000元天價，不過隨著今年逐步解封，近三個月來股價跌幅高達43.6%，今（25）日則以459元作收。對此富邦媒總經理谷元宏今表示，「股價是全面性問題」，跟環境變數有關，尤其電商市占率還有很大的成長空間，等到一定經濟規模，股價一定會回來，「不是很擔心這件事（股價）」。

他說，股價全面修正，是全體性的問題，不光只有富邦媒，這跟總體經濟還有環境變數有關，長期來看，電商在零售產業市占率僅12-13％，還有很大的成長空間。

谷元宏指出，電商跟實體不太一樣，當一種產品種類市占率高，還有很多其他產品可以協助成長，所以希望電商市占率可以持續成長，到達一定的經濟規模，「股價一定會回來」，他不是很擔心股價這件事。

富邦媒 電商

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