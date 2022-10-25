momo雙11檔期砸上億元行銷預算 助攻業績雙位數成長

富邦媒（8454）敲響線上零售業年度最強盛宴雙11戰鼓！今（25）日宣布2022年momo「雙11超狂購物節」11月1日揭開序幕，祭出超過2萬大品牌、數百萬件商品加入歡慶陣容。富邦媒總經理谷元宏表示，今年雙11檔期投入的行銷資源突破億元，要力抗通膨的不利因素，有信心今年營收規模破千億元，同時檔期業績將再刷新新高紀錄。

谷元宏表示，今年大環境比較不好，不論是通膨還是未來的經濟預測都比較保守 ，這在前面二季都有感受到，不過，今年雙11檔期雙位數成長仍可期待，包括流量、業績仍將會再創歷史紀錄。

谷元宏坦言，沒有預期台灣這麼快就進入解封，現在除了還是需要戴口罩之外，幾乎已都恢復正常，民眾已快速學會如何與病毒共存，因此，可以明顯看到，實體通路人潮已重現，最明顯的是餐飲業，成長驚人，另外，旅遊業也愈來愈好。但另一方面，大環境條件並不佳，因此，會擠壓消費者荷包的重新分配。

谷元宏表示，大環境不好加上疫情趨緩是電商成長放緩的主因，去年每月動輒三成的成長幅度，今年已慢慢回到疫情前的增幅。電商還是能成長的主因是占整體零售的佔有率仍僅有12-13%，還有很大的成長空間，以品項來看，電商在3C和小家電的占比還不錯，但其他都還有衝刺空間，像是在生活用品和大家電的占比都不高。

富邦媒今年雙11的行銷費用破億元，較去年成長20%以上，行銷費用主要用在抽獎、機票、住宿券、搶紅包等，還有刷卡加碼。另外，針對雙11的備戰包括系統流量提升30%以上，倉儲空間增加18%，並額外租了4萬坪的暫存空間，車隊運能也比去年成長70-80%。

在物流中心的布建上，谷元宏說，南區物流中心將在明年第4季上線，中區則進度較原預期落後，預計明年才會開工，2026年才會完成。