尚凡國際發展大研生醫有成 第4季推房地產平台美房App

睽違三年，尚凡國際（5278）今（25）日再度舉⾏別開⽣⾯的「PTT鄉⺠雞排法說會」，由資深PTT鄉⺠的尚凡董事長張家銘on line邀請，仍有數百位網友朝聖參加。張家銘表示，本業的交友、直播持續以外，2018年起成立的大研生醫已展現初期的成果，明年的營收可望占總營收超過5成。但他不忘一再提醒鄉民，當初成立與投資⼤研⽣醫的主要⽬的，是希望照顧⾝邊的親朋好友⾝體健康，不為賺錢。

目前尚凡國際的業務除了轉投資的⼤研⽣醫與iPair交友App、SweetRing交友App、weTouch交友App等業務外，尚凡國際持續推動內部創新創業，今年第4季推出租賃買賣房地產平台「美房App」，目前提供所有⼈免費刊登使⽤，張家銘表示，預估短期內不會貢獻營收。