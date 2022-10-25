選舉也能很環保 威速登推電動車短租助選方案

地方選戰正熱，威剛旗下威速登推出3款電動三輪車助選車租賃方案為全國將近2萬名候選人加油，讓候選人以行動實現節能減碳愛地球的責任，爭取更多同樣講究環保的選民認同。

威速登電動三輪車自今年正式出貨以來，已與嘉里大榮等多家物流業者共同打造台灣綠能物流產業鏈，同時也成為各醫院、企業及地方公務機關施政的助手。除了協助載貨運輸及環保清運，日前也支援威剛總部所在地新北市中和區公所關懷獨居老人送餐活動。

有鑑於全國選民環保意識抬頭，對候選人的評比思維更為理性，助選車穿梭於大街小巷攸關候選人形象傳遞，為了避免燃油助選車的廢氣排放及噪音污染為候選人帶來反效果，採用無廢氣又安靜的電動車成為候選人穿梭大街小巷的最佳助選車方案。威速登推出1個月的短租方案，讓候選人可以最經濟的開銷進行最在地的競選宣傳，威速登也會依不同候選人需求提供車箱客製貼膜或燈片，幫助所有愛地球的候選人完整傳達競選理念。