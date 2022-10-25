選舉也能很環保 威速登推電動車短租助選方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新北市中和區議員候選人張志豪採用威速登電動三輪車做為綠能選舉好幫手，以實際行動表現環保愛地球。圖/威速登提供
新北市中和區議員候選人張志豪採用威速登電動三輪車做為綠能選舉好幫手，以實際行動表現環保愛地球。圖/威速登提供

地方選戰正熱，威剛旗下威速登推出3款電動三輪車助選車租賃方案為全國將近2萬名候選人加油，讓候選人以行動實現節能減碳愛地球的責任，爭取更多同樣講究環保的選民認同。

威速登電動三輪車自今年正式出貨以來，已與嘉里大榮等多家物流業者共同打造台灣綠能物流產業鏈，同時也成為各醫院、企業及地方公務機關施政的助手。除了協助載貨運輸及環保清運，日前也支援威剛總部所在地新北市中和區公所關懷獨居老人送餐活動。

有鑑於全國選民環保意識抬頭，對候選人的評比思維更為理性，助選車穿梭於大街小巷攸關候選人形象傳遞，為了避免燃油助選車的廢氣排放及噪音污染為候選人帶來反效果，採用無廢氣又安靜的電動車成為候選人穿梭大街小巷的最佳助選車方案。威速登推出1個月的短租方案，讓候選人可以最經濟的開銷進行最在地的競選宣傳，威速登也會依不同候選人需求提供車箱客製貼膜或燈片，幫助所有愛地球的候選人完整傳達競選理念。

目前已有不少具環保創新理念的候選人選擇威速登助選方案，如台北市長候選人黃珊珊、台北市士林北投區議員候選人陳思宇、新北市土城區議員候選人江怡臻、及新北市中和區議員候選人張志豪皆採用威速登電動三輪車做為助選車，以實際行動表現環保愛地球。

台北市市長候選人黃珊珊、台北市士林北投區議員候選人陳思宇皆採用威速登電動三輪車助選，無廢氣、低噪音，實踐環保選舉新理念。圖/台北市議員候選人陳思宇提供).jpg
台北市市長候選人黃珊珊、台北市士林北投區議員候選人陳思宇皆採用威速登電動三輪車助選，無廢氣、低噪音，實踐環保選舉新理念。圖/台北市議員候選人陳思宇提供).jpg

環保 電動車 威剛

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