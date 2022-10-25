影／長榮航空今開航台北-米蘭 林寶水：象徵市場復甦

長榮航空睽違25年後長榮航空再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，台北-米蘭航線於今天（25日）首航，特別於桃園國際機場C6候機室舉行首航儀式，首航班機以波音777-300ER機型執行任務，首航班機往返桃園機場載客全滿，緊接著11月3日則要首航慕尼黑。桃園國際機場公司今天也派遣消防隊進行水門禮以示慶祝。

今天舉行的首航儀式由長榮航空董事長林寶水及總經理孫嘉明共同主持，並邀請交通部部長王國材、交通部民航局局長林國顯、交通部航政司司長何淑萍、外交部歐洲司司長姚金祥、外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為（Mr. Davide Giglio）代表等貴賓共襄盛舉。

交通部長王國材表示，長榮航空已有維也納、阿姆斯特丹、倫敦與巴黎等歐洲航線，今天開航米蘭將提供每周兩班的服務，10月13日國境開放以來，第一個新闢的歐洲航點，非常具特殊的意義，也是宣示我國航空進入復甦的階段。長榮航空下周也將開航慕尼黑，提供每周四班的飛航服務，長榮航空在歐洲的六個行點都已經佈局到位。

此外，疫情期間航空公司受到嚴重衝擊，但他們利用這段時間進行包括數位轉型、服務及機隊硬體的改善。桃園機場也對南北跑道及第3航廈進行整建，疫情是危機也是轉機，相關單位已全部準備好迎接復甦，希望在2024年達到2018年的航空量，趕快進入這樣一個階段。

外交部歐洲司司長姚金祥表示，義大利是台灣飛歐洲少數有兩個航點的國家，也是德國、荷蘭之外，台灣在歐盟第三大的貿易夥伴，尤其米蘭是在義大利工業化最深的區域，在商業跟交通都是樞紐。政府也在米蘭設立台灣貿易中心，國內眾多企業都在米蘭設有營運據點，義大利的台灣僑胞也多集中在米蘭，隨著台灣-米蘭開航，未來兩地將有更多交流。

長榮航空董事長林寶水表示，暌違25年再度開闢歐洲航線，台北-米蘭也是國境解封後開闢的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，對長榮航空及喜愛出國旅客來說意義重大，隨著兩條航線的開闢，長榮航空歐洲航網佈局更完善，搭配巴黎、維也納的直飛航線，或是中停曼谷的倫敦及阿姆斯特丹航線，提供旅客多點進出的行程組合，對於商務或是旅遊的民眾都將是往返歐洲最佳選擇。