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委託賣屋遭「冷凍」？專家2招讓問題房仲現形

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。永慶房屋提供
示意圖。永慶房屋提供

老屋換新屋、公寓換電梯，很多人必須委託房仲賣房子。永慶房屋表示，市場上有一些黑心房仲在專任約到手後，會故意將物件「冷凍」，不帶看、不行銷，向賣方營造乏人問津的假象，等到屋主對成交沒信心後，再用過時的、篩選過的，甚至偽造的行情來惡意壓低賣方價格、說服屋主降價求售，然後再聯手投機客進場，以低買高賣的黑心操作賺價差，讓屋主蒙受巨大損失。

對此，永慶房屋客法部資深經理陳繼先提供2招小撇步，幫助售屋新手辨別房仲是否專業及誠實辨別，讓問題房仲現形。

首先，有些房仲為爭取售屋委託，會以這區我最會賣、社區我賣最多等方式吹捧自己的業績，或在估價時信誓旦旦、承諾能賣出社區最高價等方式，來騙取屋主信任，民眾在委託前，可請對方提供過去的成交紀錄與相關文件，來判斷業務有無吹噓個人銷售能力。

其次，民眾可自行上網查詢近半年實價登錄行情，來比對房仲所提供的參考成交資訊是否完整與正確，也能立刻判斷房仲是否隱瞞、不誠實。

陳繼先表示，一般人買賣房屋的經驗有限，若不知道怎麼查實價登錄行情，也不知道要怎麼整理市場供需狀況，可參考永慶房仲網推出「賣屋算算看」售屋快算專區，專區整合房市大數據，只要輸入地址，屋主想知道的所有資訊，包括半年內同路段的所有實價登錄資訊、近一年區域的成交行情趨勢、周邊地段的熱搜指數，以及附近出售物件統計，都會提供。

除了可在售屋快算專區，獲取賣房相關資訊，也能到買屋快搜專區，看看同社區或周邊相似社區的其他人賣多少，還能查詢同社區的待售房屋有幾筆，提供屋主更多定價行情參考。

房仲 實價登錄 老屋

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