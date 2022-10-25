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一表看七都飆漲中古社區 這區3年從1字頭漲到4字頭

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

新冠疫情爆發至今，房價上漲不少，據591實價登錄統計，疫情爆發前的2019年與2022年相比，七都中古社區漲幅前三名，由新竹縣竹北市「好FUN」奪冠，3年來房價由1字頭暴衝至4字頭，漲幅158%。

其餘漲幅超過100%的社區還有竹北市「仁發香榭」、「富宇現代城」、台中北區「漢陞圓山」、台南中西區「天鑽大樓」，短短3年間身價皆已翻倍。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，儘管今年房市疲弱，但仍有熱潮餘溫，尤其部分社區要是為租屋熱門選項，或是低總價好入手，都可能在房價出現漲勢。

觀察近3年七都漲幅最高的中古社區，台北市前三名分別為北投「吉星大廈」、內湖「力霸國鼎大廈」、「麥帥新城DEF區」，房價漲幅約3~4成。

「吉星大廈」是此次榜上屋齡最高的中古社區，然而因鄰近新北投捷運站，且不少套房產品交易，小坪數低總價下吸引買方投資出租。

「力霸國鼎大廈」近內湖捷運站，周邊有美國在台協會，純住環境清幽，受到內科及南軟上班族青睞；「麥帥新城DEF區」為基河國宅一期，位於五期重劃區內，房價相對周邊親民，成為換屋族熱門選擇。

新北市為新莊「台北愛樂貝多芬區」、鶯歌「天生贏家」、汐止「宏國富邑」取得近3年漲幅最多中古社區，漲幅約5~6成。

新莊「台北愛樂貝多芬區」位於新莊歐洲村，周邊生活機能完善，房價較一旁的副都心重劃區更具優勢，吸引首購目光。鶯歌因近年三鶯線話題身價水漲船高，汐止則受惠南港多樣重大建設及承接內湖與南港外溢買盤，推升該區房價上揚。

桃園市近3年房價漲幅最高的中古社區皆由楊梅區包辦，漲幅約7成，分別是「台北比佛利國家公園區」、「台北比佛利加州區」、「聚寶莊」。主要是楊梅由於聯外交通便利，近年在房價高漲之下吸引部分北客及新竹客，中古大樓價格明顯上升，其中「台北比佛利」為千戶造鎮型社區，緊鄰幼獅工業區，不乏投資客買進收租。

新竹縣市漲幅最高的皆為在竹北市，漲幅皆破100%。近年在科技業景氣暢旺之下，以竹科買盤為主的竹北，房價也翻倍。

台中市由北區「漢陞圓山」、太平區「大毅植幸福」、南區「長億城攬翠區陽光區」奪得近3年房價漲幅最高中古社區，其中「漢陞圓山」漲幅高達140%，其餘兩者則約8成。

台中北區與南區皆為較早開發的舊市區，生活機能完備且有捷運綠線加持，以套房產品為主的「漢陞圓山」鄰近中國醫藥大學及台中科技大學，租屋需求強烈。「大毅植幸福」則位於太平新光重劃區內，為台中近年首購族移居之地，該社區屢次獲獎，顯示良好的社區管理也會反映在房價之上。

南台灣方面，台南由中西區「天鑽大樓」、「統一大廈」及永康區「中華路413巷華廈」奪得漲幅最多的中古社區，漲幅有9成至翻倍，近年受益於台積電效應，為當地房市注入活水，其中永康區位在市中心與南科中間，受到不少南科工作者青睞。

高雄為橋頭區「鳳凰時代」、三民區「雙星報喜」、「花語蝶大廈」，漲幅約8成。其中台積電進駐楠梓，也使橋頭區受惠。

陳炳辰指出，今年房市降溫，又有股匯市差、總經衰弱等利空，長期來看，這類社區除非有室內規劃、坐向景觀佳等特殊因素，否則房價有其天花板，也容易隨著市場環境起伏。

資料來源／591實價登錄
資料來源／591實價登錄

房價 台積電

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