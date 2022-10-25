快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 自曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

大陸新領導出爐 商總賴正鎰盼疫情回穩後加速開放邊境

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
全國商總主席賴正鎰。報系資料照
全國商總主席賴正鎰。報系資料照

全國商總主席賴正鎰今（25）日表示，大陸在國家主席習近平領導下，順利產生了未來的領導團隊，新團隊當今最重要的應該是持續改革開放，做好穩定社會經濟為主。過去因疫情影響而採取必要的嚴格隔離措施，但相對也對兩岸台商與台幹往來非常不方便，對於企業經營管理影響相當大，台商企業主三年來都很著急，希望能在疫情回穩後，兩岸都加速放寬邊境防疫措施，兩岸繼續交流，建立良好互動關係。

他說，最近看到大陸的航空公司已經開始規劃國際航線，以及開放旅行社著手規劃國際旅遊行程，而且德國總理蕭茲也在11月初率團訪問大陸，他相信在做好疫情管理，朝著慢慢放寬邊境的政策，將更有助於經濟發展。

賴正鎰指出，過去兩岸旅遊往來人次在2015年達到最高峰，台灣有十個據點，大陸有61個直航城市，每周兩岸客貨運飛航班次超過890個航班，當年大陸來台有418萬4,102人次，台灣去大陸有340萬3,920人次，兩岸往來就將近760萬人次。

但因為新冠疫情的關係，目前僅剩下四個城市五個據點，兩岸旅遊幾乎中斷，僅剩下部分台商台幹返台過年過節，近來疫情已經漸漸穩定下來，希望兩岸能在做好防疫情況下，放寬防疫措施，甚至重新開放邊境，儘快回復到過去的旅遊盛況。

賴正鎰表示，商總過去每年接待大陸來訪的大小經貿團，超過一百個團體，希望兩岸能恢復對話，歡迎各個省書記或省市長組團到訪台灣，相信對於兩岸經貿往來會更有幫助。因為過去大陸多省領導到台灣訪問，都會採購當地農特漁牧產品，台灣水果檢疫檢驗獲准入大陸的品種多達22種，但是現在都沒有了，連虱目魚跟石斑魚也停止，現在減少銷路後，農漁民都很艱苦，盼能恢復銷路。

根據最新統計，今年前三季，大陸與台灣貿易額累計約2,460億美元，年增3.2%。其中，台灣出口到大陸1,829億美元，約佔台灣貿易總額的43%，台灣對大陸的貿易順差約1,300億美元。另外台灣對大陸獲准投資金額，前三季累計達30.47億美元，較去年同期28.6億美元，年增6.5%，顯見兩岸貿易依存度之高，經貿關係可說是密不可分。

他說，台商希望兩岸和平發展，在「九二共識」下持續推動穩定交流與發展，全球企業跟台商都不可能放棄大陸14億人口的廣大市場，尤其是台灣有很多青年希望到大陸去就學、創業，商總會繼續扮演兩岸工商界溝通橋樑，持續兩岸各項交流與合作，聯手一起賺世界的錢。

台商 賴正鎰

延伸閱讀

比1996台海危機緊張 賴正鎰：企業界籲裴洛西踩剎車

龐培歐訪台 賴正鎰：想清楚！台灣只是大象腳邊小螞蟻

大陸新領導班底出爐 賴正鎰：盼疫情回穩加速開放邊境

美強壓大陸 緊掐半導體命脈

相關新聞

年終獎金行情出爐 71.4%企業將發放、平均期望1.48個月

距離年底僅剩下兩個多月左右，「年終獎金」開始成為熱門話題。在兔年農曆年前，預計有多少企業會發放年終獎金呢？根據yes12...

六都總圖文青宅它最猛 5年房價漲7成5

桃園新總圖將於今年10月試營運，台灣房屋集團統計實價資料，六都總圖書館周邊文青宅近5年房價，台南市單價從五年前的16.7...

透天夢愈來愈遠 全台剩5區不到千萬、台北要5千萬

透天房價驚驚漲，住商機構依據實價登錄資料統計全國各縣市透天，與去年同期相比，全國共有6個區域總價漲幅超過2成，其中台北市...

一表看七都飆漲中古社區 這區3年從1字頭漲到4字頭

新冠疫情爆發至今，房價上漲不少，據591實價登錄統計，疫情爆發前的2019年與2022年相比，七都中古社區漲幅前三名，由...

萬年清成立越南子公司 看好越南廢水處理商機

萬年清（6624）積極拓展海外市場，觀察越南內需市場逐年快速成長，因應產業群聚效應逐漸擴大，萬年清依據過去海外市場經驗及...

友華取得Chiesi最先進的罕病藥物台灣與東南亞代理權

友華生技（4120）今（25）日宣布，取得Chiesi（凱西）製藥集團Chiesi全球罕見疾病事業部三項罕見疾病的注射藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。