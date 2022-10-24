大同董事會決議 吳振隆接副董事長、賴冠伶出任營運長

大同公司（2371）持續調整高層人士布局，該公司表示，為落實組織發展再造並加強經營管理陣容，召開董事會推選吳振隆董事擔任大同公司副董事長，主要是借重其豐富事業經營長才與深厚產業轉型經驗，並通過委任賴冠伶出任大同公司營運長。吳振隆副董事長同時擔任新能源事業大同智能公司董事長及消費電子事業大同綜合訊電公司董事長。

大同公司表示，未來副董事長吳振隆將親自參與領導並擘劃大同電力、新能源、消費電子及不動產等四大事業，與精英電腦（2331）、大同世界科技（8099）、福華電子（8085）及尚志精密化學（4738）等四大子公司，共同發展為產業控股大艦隊。

原大同公司副董事長兼總經理王金來將專任總經理。大同公司建構決策、執行與營運的核心鐵三角經營管理團隊，以強化公司治理效能，精進永續發展效果，並加速擴大升級與轉型財務效益。

此次大同公司新設營運長職務由賴冠伶接掌，賴冠伶為機械與能源工程博士，大同表示，未來賴冠伶將以其綠色管理專才協助王光祥董事長、吳振隆副董事長與王金來總經理對大同經營管理。且創能、儲能、節能三大方向是大同公司永續發展與產品研發的主軸，大同將持續綠色能源相關產品與系統的開發，亦將強化綠色經營管理，為公司增加營利、獲得成長。

此外大同本次董事會同時決議，因應大同集團太陽能發展策略，同意投資高雄湖內茄萣興建容量120MW太陽能電廠投資專案，以子公司耀陽能源公司投資興建漁電共生太陽能電廠，待各項審查核准後施工。該案規劃分三階段開發，共計容量約120MW。