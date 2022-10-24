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3600坪全台單一平面最大商辦！台中國際新創今開幕

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
3,600坪全台單一平面最大商辦「台中國際新創」今天盛大開幕。記者宋健生/攝影
3,600坪全台單一平面最大商辦「台中國際新創」今天盛大開幕。記者宋健生/攝影

歷時四年整合變更，位於台中市西屯區四川路上的桂冠歐洲社區地下一樓、號稱全台單一平面最大的商辦「STARUP台中國際新創」，今(24)日舉行開幕儀式，正式對外招租。這座商辦先前預約已達五成，電商、網路新創公司是主力。

這也是台中市近年來最大的住商活化案，主導的定采公司，投資約6億元全部翻新裝修，過去老舊商場如今改頭換面，成為千坪的新創辦公空間，提供企業另一種辦公新選擇。

定采公司董事長黃振業指出，近幾年隨著許多台商回流，以及二代接班尋求全新的企業門面，台中商辦市場需求旺盛。

然而，要找到位居市中心又全新裝修的辦公空間，每坪租金皆已突破千元仍然供不應求，只能另尋屋齡較高或位置較偏遠的辦公大樓承租，台中商辦市場因此呈現兩極化的發展。

黃振業表示，許多企業希望從原先的舊辦公大樓，搬入七期的豪華商辦，但卻對其高昂的租金望塵莫及，而「台中國際新創」所主打的，便是「A級商辦的奢華裝修，B級商辦的務實租金」，希望讓在這裡辦公的企業，享受如同在矽谷上班氛圍，並幫助其成為明日之星。

定采公司是由彰化知名不動產開發商磊泰建設，與水五金公司恆川國際、國內最大暖暖包生產商新康運動用品、生活瓦斯聯合配送業者聯安生活等四家公司合資成立。

黃振業也是磊泰建設董事長，目前旗下在彰化鹿港擁有一間「澄悅商旅」，11月10日還有新投資的「澄悅酒店」開幕營運。其中，「澄悅商旅」擁54間客房，除了離岸風電的長期商務客之外，假日家庭國旅客也不少，平均住房率達七、八成。

黃振業表示，「台中國際新創」擁有3,000多坪的室內停車空間，足夠讓所有進駐企業使用，步行7分鐘就到市政府、文心櫻花雙捷運站，以及台灣大道頂何厝BRT公車站，未來還有捷運藍線，開車5分鐘即上國道一號、台74線，企業出差洽公南來北往非常方便。

「台中國際新創」單一平面面積達3,600坪，共規劃43個辦公空間單位，30至300坪多種格局可供選擇，戶戶挑高6.5米，並標配大金VRV獨立空調系統、耐磨木地板，讓企業只需一卡皮箱即可隨時進駐辦公。

同時規劃氣派接待大廳、採光天景廊道、交流休憩大廳、精品咖啡廳、豪華健身中心、國際會議廳、男女獨立盥洗空間、育嬰室、茶水間等，所使用的建材絲毫不遜於七期頂級商辦。

另外，全區商辦皆採用智慧化管理系統，取代傳統文書作業；走廊自然天井採光搭配智慧LED燈控系統，並在中央大道上規劃日式造景庭院與植生牆，推開門隨時與天光雲彩同步，加上室內挑高6米，完全感受不到身處地下室的感覺。

「台中國際新創」為鼓勵新創企業發展，凡是成立五年內、資本額小於500萬元的公司，租金可以再享九折優惠，並承諾三年內不調整租金。黃振業希望「台中國際新創」可以成為新創公司的孵化器，協助新創公司更專注於發展自身事業。

據了解，「台中國際新創」從8月開始潛銷至今，進駐率已達五成，其中絕大多數的企業為網路新創公司。

現場銷售專案經理說，在這裡幾乎看不到穿著西裝筆挺的員工，反而更像是大學校園，聚集了共同理想的年輕人在各個公共空間，喝著咖啡討論工作。

除了網路公司外，更特別的是，還有台中唯一的滑雪訓練場進駐，看準的就是其大坪數挑高空間以及好停車的優點。

黃振業強調，入駐企業產業多元，尤其受到新創科技產業與電商青睞，也有日商或來中部擴點的企業，主要看中其地段價值與高投報率特性而承租。

展望未來，黃振業說，目前正采也在積極尋找共享辦公業者，以及咖啡廳業者進駐合作，期許未來提供更多元化的服務給進駐企業。

豪華健身中心、國際會議廳等，所使用的建材絲毫不遜於七期頂級商辦。記者宋健生/攝影
豪華健身中心、國際會議廳等，所使用的建材絲毫不遜於七期頂級商辦。記者宋健生/攝影
台中唯一的滑雪訓練場進駐，看準的就是其大坪數挑高空間。記者宋健生/攝影
台中唯一的滑雪訓練場進駐，看準的就是其大坪數挑高空間。記者宋健生/攝影
定采公司是由磊泰建設、恆川國際、新康運動用品、聯安生活合資成立。記者宋健生/攝影
定采公司是由磊泰建設、恆川國際、新康運動用品、聯安生活合資成立。記者宋健生/攝影
「台中國際新創」規劃有氣派接待大廳、採光天景廊道。記者宋健生/攝影
「台中國際新創」規劃有氣派接待大廳、採光天景廊道。記者宋健生/攝影

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