快訊

接種Novavax疫苗二日後「心臟不適」 93歲婦急診來不及死亡

台中最大重劃區風向轉 投資人進場買這類土地

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中14期土地挾最大規模重劃區的優勢，吸引建商群起獵地插旗。圖／信義全球資產提供
台中14期土地挾最大規模重劃區的優勢，吸引建商群起獵地插旗。圖／信義全球資產提供

信義全球資產指出，今年受總體經濟因素，整體土地交易受到抑制，台中最大重劃區14期重劃區交易也放緩，建商調整布局策略，更精準鎖定鄰大路、面公園、緊鄰商圈、坪數在千坪以上的大型土地。

另外，受大環境通貨膨脹影響，土地等商用不動產，具有抗跌保值、抗通膨的特性，近期也觀察到，除建商外，也開始有不少新買方看好14期重劃區的未來發展潛能，關注150坪至200坪、可獨立興建使用的土地，以作為資產配置及長期投資的標的。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，台中14期土地交易從2020年起呈現爆發性成長，2021年來到高峰，總交易金額達361億，至2022年上半年土地交易呈現放緩趨勢，總計近2年交易金額仍達到441億，超越台中其他重劃區的交易規模。

信義全球資產中區商仲部經理張現傑指出，今年主要受央行房市管制，營建業缺工缺料、建設公司在14期重劃區購地動能趨緩，但由於台中巨蛋、漢神洲際購物中心等大型建設題材加持，對建商而言仍具誘因，只要標的具備以下三點條件，仍是建商布局重點。

一為近商圈，14期重劃區緊鄰發展已相當成熟的崇德商圈，目前已有多間知名連鎖餐飲品牌進駐，具完善的生活機能。二為鄰大路、面公園的基地，且基地面積在1千坪以上，第三為，只要標的具價格優勢，就會吸引建商進場。

重劃區 建商

延伸閱讀

建案整體都超優！下訂2026年完工預售屋 長輩聽1條件急勸退單

9年前遭建商突襲強拆 萬華百年洋樓青雲閣今重獲新生

影／憂台灣整天吵架有衝突 侯友宜泛淚：團結才有希望

正妹實習生代抽號次「顏值有挑過」？ 侯友宜：她為土地奉獻該給機會

相關新聞

台中最大重劃區風向轉 投資人進場買這類土地

信義全球資產指出，今年受總體經濟因素，整體土地交易受到抑制，台中最大重劃區14期重劃區交易也放緩，建商調整布局策略，更精...

momo週期購今年買氣成長近七成 攜手M.A.C衝顏值經濟

顏值經濟崛起，看準現代人熱衷追求潮流感、個性化的美妝商品，富邦媒（8454）旗下momo購物網週期購，宣布攜手彩妝一線品...

中鋼基金會攜大提琴家張正傑 前往偏鄉分享音樂動人魅力

中鋼集團教育基金會繼今(2022)年10月1日與著名大提琴音樂家張正傑在衛武營藝術文化中心合作舉辦輪椅族音樂會後，今(2...

永佳捷推新品牌電梯 搶百億商機

國內電梯新兵永佳捷今天宣布推出「Masada永佳捷科技」新品牌電梯，全面搶攻全球電梯市場商機。永佳捷首席顧問許作名表示，...

中鼎集團第二總部大樓 獲「國家建築金質獎」雙全國首獎

第24屆「國家建築金質獎」調查結果揭曉，中鼎集團打造「中鼎集團第二總部大樓」綠色工程，榮獲「規劃設計類」、「施工品質類」...

凱基權證集星禮遇 免抽獎兌換熱門好禮

凱基證券為鼓勵投資人靈活運用手機APP參與權證市場，特別推出凱基權證「集星禮遇活動」，至11月4日前只要達成活動條件，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。