台中最大重劃區風向轉 投資人進場買這類土地

信義全球資產指出，今年受總體經濟因素，整體土地交易受到抑制，台中最大重劃區14期重劃區交易也放緩，建商調整布局策略，更精準鎖定鄰大路、面公園、緊鄰商圈、坪數在千坪以上的大型土地。

另外，受大環境通貨膨脹影響，土地等商用不動產，具有抗跌保值、抗通膨的特性，近期也觀察到，除建商外，也開始有不少新買方看好14期重劃區的未來發展潛能，關注150坪至200坪、可獨立興建使用的土地，以作為資產配置及長期投資的標的。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛表示，台中14期土地交易從2020年起呈現爆發性成長，2021年來到高峰，總交易金額達361億，至2022年上半年土地交易呈現放緩趨勢，總計近2年交易金額仍達到441億，超越台中其他重劃區的交易規模。

信義全球資產中區商仲部經理張現傑指出，今年主要受央行房市管制，營建業缺工缺料、建設公司在14期重劃區購地動能趨緩，但由於台中巨蛋、漢神洲際購物中心等大型建設題材加持，對建商而言仍具誘因，只要標的具備以下三點條件，仍是建商布局重點。

一為近商圈，14期重劃區緊鄰發展已相當成熟的崇德商圈，目前已有多間知名連鎖餐飲品牌進駐，具完善的生活機能。二為鄰大路、面公園的基地，且基地面積在1千坪以上，第三為，只要標的具價格優勢，就會吸引建商進場。