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KPMG攜手中華開發創新加速器 助新創進軍東南亞

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

KPMG安侯建業日前與中華開發創新加速器聯合舉辦「前進東南亞市場，解碼新創生態系」座談活動，KPMG創新與新創服務主持會計師郭冠纓指出，在地緣政治大環境變動狀態，新創開始思考出海的新據點，東南亞是眾多考量中優先被考慮的市場。伴隨著不同國家政策及區域特色，成就的新創類型及領域不盡相同。

座談會中，KPMG安侯建業海外業務發展中心新馬區主持會計師趙敏如指出，星馬等地開放的投資政策、自由的商業環境及位於交通樞紐，催生東南亞最大的新創基地，透過孵化器及加速器計畫，供給國際企業的人才需求，為企業在地化的永續經營鋪路。KPMG安侯建業海外業務發展中心越南/柬埔寨區主持會計師吳俊源則提到，越南政府支持產業發展新投資案，並針對經濟特別困難的地區與大型製造案給予稅收優惠，鼓勵外資進駐。KPMG創新與新創服務主持會計師黃海寧認為，東南亞市場Z世代數位原住民出現推動數位經濟高速成長，伴隨著永續風潮引發綠色金融解決方案的需求及投資，也為下一批新創巨擘提供了崛起的舞台。 

兩家成功落地東南亞市場新創也於座談會中分享經驗。新創CloudMile順利開拓東南亞業務，包括在新加坡、馬來西亞、菲律賓及印尼落地。創辦人劉永信指出，了解當地市場趨勢和找到國際級資金當然是南進的第一步，但接下來就是「人」的問題，包括尋覓人才及了解當地文化都是重點。另一家新創XREX則以區塊鏈技術為中心，提供穩定幣跨境金流服務，成功打進印度、越南、泰國、南非與南美洲等市場。XREX業務拓展經理蕭博仁指出，穩定幣支付已經是不可抵擋的趨勢，確保金流乾淨、合法合規與用戶安全是最大的挑戰。 

STARTBOARD執行長林致孚則認為，企業前進海外最重要的是要「以人為本」，並融入在地文化，日前他更組成「NETA南向創業家發展聯盟」，未來將持續為台灣企業南向開拓的新能量。國際創投Meta Capital泰國營運長郭燕翎則指出，Meta Capital與Wavemaker Partners, 500 Global, Golden Gate Ventures, Vickers Venture Partners等創投機構合作，致力於發展劃時代創新科技，不斷找尋下一個改變世界的新趨勢。Meta Capital越南執行長陳霆瑞則強調，東南亞投資領域多元且市場相對穩定，想要在國際上成就新創企業，不能單打獨鬥，投資自己的人脈網絡，並且尋求團隊合作才是成功布局的不二法門。

東南亞 越南

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