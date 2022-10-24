中鋼基金會攜大提琴家張正傑 前往偏鄉分享音樂動人魅力

中鋼集團教育基金會繼今(2022)年10月1日與著名大提琴音樂家張正傑在衛武營藝術文化中心合作舉辦輪椅族音樂會後，今(24)日再度攜手張正傑，前往屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，演出走遍天涯海角音樂會，將美妙的古典音符結合山明水秀的自然美景，讓現場超過百位的當地學童感受音樂動人的魅力。

大提琴家張正傑有感台灣許多偏鄉的孩子因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，張正傑希望能將美好的音樂傳達分享給這些學童，立下志願與他的大提琴盧傑利至偏鄉為學生們設計特別的音樂會。

中鋼基金會表示，創新不僅是中鋼公司的企業精神之一，也是基金會推動企業社會責任的重要思維，走遍天涯海角音樂會所深具的教育意涵，與基金會自身發想環境教育巡迴車投入偏鄉教育的理念不謀而合，今年繼輪椅族音樂會後再次攜手張正傑，為屏東偏鄉學童傳遞音樂的美好。

今日音樂會在張正傑幽默的話語中展開，扭轉了學童們對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象，張正傑與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的天鵝及朴佩的塔朗泰拉舞曲，也特地邀請京劇大師—台灣永遠的美猴王朱陸豪在山林間大展身手。朱正豪在法國印象派大師德布西所作曲的音樂聲中，以京劇武生身段呈現出美猴王活靈活現般的動作，讓在場學童們笑得合不攏嘴。此外，朱正豪也在張正傑的大提琴伴奏下，氣定神閒地演出家喻戶曉的三國演義空城計故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲融入京劇、崑曲等創意元素，如此東西方完美的結合，帶給學童們新奇的體驗。