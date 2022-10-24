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永佳捷推新品牌電梯 搶百億商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
許作名擔任永佳捷顧問表示，永佳捷未來主攻電梯智能維保與汰舊換新等電梯市場搶百億商機。記者黃淑惠／攝影
許作名擔任永佳捷顧問表示，永佳捷未來主攻電梯智能維保與汰舊換新等電梯市場搶百億商機。記者黃淑惠／攝影

國內電梯新兵永佳捷今天宣布推出「Masada永佳捷科技」新品牌電梯，全面搶攻全球電梯市場商機。永佳捷首席顧問許作名表示，目前已經接獲訂單，明年3月台灣開始出貨，鎖定的東南亞的印度、越南及中國大陸電梯近百萬台的大餅。

永佳捷電梯主要大股東有知名建商寶佳外，還包括國內電梯龍頭永大機電前任董事長許作名也是股東之一，初期資本額3億元，主攻電梯智能維保與汰舊換新市場搶百億商機，許作名擔任顧問，永佳捷總經理由蔡定憲擔任，主要的團隊成員包括工務副總詹益彰、設計部經理江京鴻等。

許作名指出，過去電梯屬冷門產業，台灣市場規模不大，因此競爭者少，再加上30年前技術門檻相對較高，當市場飽和後，自然形成寡斷高毛利局面；隨著這20幾年來電子電力與永磁同步伺服電機科技進展快速而成熟，產品已屬大眾商品化，全球仍有很龐大的電梯發展商機，所以合作成立新公司一起搶攻全球電梯汰換及新梯商機

許作名進一步指出，目前在台灣運行的電梯總數量約40萬台，其中約20萬台是老舊電梯，老舊電梯年保修費用所費不貲，消費者有需求，只要有能提供更好服務的廠商，就會出現新的局面。

永佳捷鎖定不只是台灣市場，台灣新電梯市場一年僅1.7-2萬台，已經趨近飽和狀態，汰換市場仍有很大的成長商機；長期則是鎖定全球電梯年銷售約100萬台的市場商機，其中，印度有13億人口，因為美中關係，印度有望成為中國大陸之後經濟發展最快速的市場，推估電梯需求蓬勃發展，推估13億人口當中，約有6-7億人是有消費實力，所以商機龐大。

國內電梯新兵永佳捷今天宣布推出「Masada永佳捷科技」新品牌電梯，全面搶攻全球電梯市場商機。記者黃淑惠／攝影
國內電梯新兵永佳捷今天宣布推出「Masada永佳捷科技」新品牌電梯，全面搶攻全球電梯市場商機。記者黃淑惠／攝影

印度 股東

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