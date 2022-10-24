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楠梓電轉投資滬電 啓動在泰國投資新建生產基地

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

老牌PCB廠商楠梓電（2316）轉投資的滬電近期在投資者活動提到，公司啓動在泰國投資新建生產基地。

PCB族群近期有不少廠商評估在泰國投資，當地除了既有的台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）、車用PCB廠商敬鵬（2355）、競國（6108），還有今年宣布在當地投資擴產的FCCL廠商台虹（8039），有意投資布局東南亞的CCL廠台光電（2383）、聯茂（6213）等。業界認為，泰國當地的供應鏈生態正逐步完善。

滬電說明，2022年產能成長仍在黃石廠區，一廠和二廠都計畫擴產增加超過20%，不過公司也開始啓動在泰國投資新建生產基地，增加海外生產基地佈局，以更好地開拓和應對海外市場的需求。

泰國 PCB

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