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陸海空三維度揭南極神秘面紗 高端團開賣一周銷售逾三成

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。。元本旅遊提供
各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。。元本旅遊提供

看好疫後高端旅遊商機，專注服務高端客群的元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），預計2023年12月17日，帶領200名台灣人以最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的探索南極。該船配備了兩部直升機與客制化的海王星潛水艇，可以深潛到海底下300公尺，讓南極旅遊不只是登陸，更要從空中、從海底來欣賞南極之美。

疫情後高端客群的旅遊需求強勁，元本旅遊瞄準中南美、歐洲、日本、極地探險和滑雪等高端客群最感興趣的項目，規劃區隔性、差異性商品，以秘魯團為例，每人售價26萬9,000元，公開兩周就滿團，是疫情三年以來，全台灣第一個抵達秘魯的旅遊團體。

目前尚在建造中的日月合朔號預計於2023年4月下水，是全世界第一艘專為極地旅遊設計的超六星級探索遊艇。甫推出不到一周已經銷售逾三成。

元本旅遊董事長游國珍表示，日月合朔號最小的艙房坪數9.6坪，最大的艙房是59坪，是 All-inclusive全包式頂級探索郵輪。排水量17,085噸、168公尺長、將近1：1的船員乘客比、10種用餐體驗、百種以上免費飲用的威士忌和葡萄酒、20名的探險專家帶隊以及每天船上的各種講座和全程免費的WiFi服務，讓遊客能夠以最奢華舒適，同時兼顧學習的方式探索南極。船上最讓人驚豔的是，配備兩架雙引擎Airbus H130-T2直升機、一艘Scenic Neptune II 景觀潛艇，旅客將可以從陸海空三維度欣賞南極之美，除此之外，各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。

Scenic Group亞太區總經理Anthony Laver表示：我們非常榮幸和元本旅遊合作，讓Scenic Group的6 星級超豪華遊艇日月合朔號首次進入台灣市場。日月合朔號將提供多元餐飲選擇、管家服務和最優質的健康設施，採用最先進的科技技術，增強客人對令人驚嘆冰層的終極探索。

本次行程將於2023年12月17日從台灣出發，預計搭乘阿聯酋航空從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯進出，總天數17天，售價為69萬9,000元到179萬9,000元之間。元本旅遊規劃了兩位人氣領隊玩美南人Eric、小布希帶領遊客探索南極。近期也有規劃南極講座系列，歡迎有興趣的遊客上元本旅遊官網報名。

日月合朔號配備兩架雙引擎Airbus H130-T2直升機、可從空中欣賞南極之美。元本旅遊提供
日月合朔號配備兩架雙引擎Airbus H130-T2直升機、可從空中欣賞南極之美。元本旅遊提供
看好疫後高端旅遊商機，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），預計2023年12月17日，帶領200名台灣人以最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的探索南極。元本旅遊提供
看好疫後高端旅遊商機，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），預計2023年12月17日，帶領200名台灣人以最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的探索南極。元本旅遊提供
日月合朔號配備了兩部直升機與客制化的海王星潛水艇，可以深潛到海底下300公尺。元本旅遊提供
日月合朔號配備了兩部直升機與客制化的海王星潛水艇，可以深潛到海底下300公尺。元本旅遊提供

南極 疫情 遊艇

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