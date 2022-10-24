北市高總價店面難回溫 逾四成降價求售

國門開放，市場期待商圈復甦，然而近期面對總經衰弱等利空打擊，高總價店面不僅交易量持續減少，降價求售比例更大幅提高，據永慶房仲網統計，北市5,000萬元以上店面降價求售比例逾四成，最大降價金額1.5億元、最大降福42.4%。

據永慶房仲網資料顯示，截至目前為止，總價5,000萬元以上待售店面共824筆，其中降價求售的達311筆，等於有高達37.7％的高總價店面的屋主，希望能在這一波利空中，趕緊脫手。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立認為，受到肺炎疫情、電商及外送平台興起與旅客人數大減等利空因素接踵而至影響，近年北市主要商圈店家都面臨營收減少與高租金兩大衝擊，不少名店相繼歇業，甚至更有知名老店也不敵這波衝擊而退場。

進一步觀察今年前八月1樓高總價店面交易量，據實價登錄，總價1億元以上店面交易，去年還有73筆，今年前八月僅有10筆，總價5千萬元到1億元店面，去年有121筆，今年前八月僅有19筆。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，高總價店面確實不好銷售，雖然國境開放，但消費習慣已經改變，消費者習慣看完實品後，直接在手機平台上比價，電商的影響在疫情之後更明顯，實體店面的提袋率下降。

近期國門開放、人潮回溫，儘管餐飲、零售業的營收都有成長，但高總價店面仍不吃香，郎美囡分析，近期許多店家、品牌想進入一線商圈，但又擔憂成本過高無法應付未來風險，像是又有新病毒必須強化防疫措施，或是觀光客人潮不如預期等變因，所以店面選擇多數在30坪以下，或是總租金8萬元以下的店面，先試試市場水溫，如此一來，高總價店面銷售仍有瓶頸。

不過，觀察店面交易市場，單價較低、位於科技園區、產業園區的大型店面，反而有成為主流的趨勢，主要是這些地段有諸多大型企業、大量就業人口，內需市場強，雖然下班時段、假日人潮稀少，但交易單價、租金單價都較低，低成本、人流及在地需求易於控制評估，因此成為另一種熱門的高總價店面。

周昆立指出，目前商圈人潮銳減是目前北市店家普遍面臨的難題，特別是高總價、高租金店面因為可承受的業種與消費族群有限，租售價格近期滑落更加明顯。由於，今年房市還有升息、股市價跌的不利因素壟罩，估計高總價店面屋主想順利銷售，也許只有降價一途。