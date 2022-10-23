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放眼國際 南良集團總裁蕭登波經營理念：要創新別抄襲

聯合報／ 記者唐秀麗／嘉義市即時報導
南良集團總裁蕭登波（穿白外套者）昨晚應邀參加由慈雲集團總裁黃朝陽（左二）、中正大學戰略研究所創所所長宋學文（拿麥克風）舉辦的演講分享會。記者唐秀麗／攝影
南良集團總裁蕭登波（穿白外套者）昨晚應邀參加由慈雲集團總裁黃朝陽（左二）、中正大學戰略研究所創所所長宋學文（拿麥克風）舉辦的演講分享會。記者唐秀麗／攝影

知名南良集團旗下事業體跨足六大產業，南良集團總裁蕭登波昨晚表示，經營理念一定永遠不斷追求創新，不只產品創新、管理模式創新，形象模式也要創新，但很多面對競爭不創新，只會抄襲，那是沒有用的，他希望未來台灣能在國際上發光發亮。

蕭登波指出，講台灣是寶島，台灣的特色是什麼？延襲中華民族文化，也有自己的文化，日本人撤離台灣後，環境艱困，我們也走過來，代表有靭性，也有開創性。

他説自己在1972年（民國61年）22歲創業走天下，「我看的絕不是只有台灣，而是放眼天下」，國際視野，運用手段更是國際化，走遍全世界五大洲，提供給年輕人做參考。

全球有將近70家的實體企業，集團年營業額超過三百億元，NIKE、愛迪達鞋子都有他提供的鞋材，但蕭登波雖平日行事作風低調，卻是鞋業界熟知的隱形冠軍。

蕭登波昨晚應邀參加由慈雲集團總裁黃朝陽、中正大學戰略研究所創所所長宋學文教授舉辦的演講分享會活動有感而發，會中也邀請宋思權診所院長宋思權、曾錦源律師等人分享生命故事。

南良集團總裁蕭登波（穿白外套者）昨晚應邀參加由慈雲集團總裁黃朝陽（左二）、中正大學戰略研究所創所所長宋學文（拿麥克風）舉辦的演講分享會。記者唐秀麗／攝影
南良集團總裁蕭登波（穿白外套者）昨晚應邀參加由慈雲集團總裁黃朝陽（左二）、中正大學戰略研究所創所所長宋學文（拿麥克風）舉辦的演講分享會。記者唐秀麗／攝影

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