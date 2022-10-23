放眼國際 南良集團總裁蕭登波經營理念：要創新別抄襲

知名南良集團旗下事業體跨足六大產業，南良集團總裁蕭登波昨晚表示，經營理念一定永遠不斷追求創新，不只產品創新、管理模式創新，形象模式也要創新，但很多面對競爭不創新，只會抄襲，那是沒有用的，他希望未來台灣能在國際上發光發亮。

蕭登波指出，講台灣是寶島，台灣的特色是什麼？延襲中華民族文化，也有自己的文化，日本人撤離台灣後，環境艱困，我們也走過來，代表有靭性，也有開創性。

他説自己在1972年（民國61年）22歲創業走天下，「我看的絕不是只有台灣，而是放眼天下」，國際視野，運用手段更是國際化，走遍全世界五大洲，提供給年輕人做參考。

全球有將近70家的實體企業，集團年營業額超過三百億元，NIKE、愛迪達鞋子都有他提供的鞋材，但蕭登波雖平日行事作風低調，卻是鞋業界熟知的隱形冠軍。