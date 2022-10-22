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消費者有福了！華航、長榮航及星宇航空明年新機大量投入

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

後疫情時代的出遊商機開跑，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空明年都將進入新機大量交機的密集期，明年國內航空將上演新機大戰，新機也較容易吸引消費者目光，新機加入出遊商機，國內的消費者出國有福了。

華航集團包括台灣虎航及華信航航空機隊達 110 架，是台灣飛航班次最多、規模最大的航空公司，華航本身營運機隊共86架。華航擁有 777-300ER、A350-900等新世代客機機隊。2021年11月引進A321neo機隊25架，目前已交機8架，新機強調零接觸服務及高規格防疫，為國籍航空首度引進多工處理功能的4K高畫質的個人電視，升級全平躺豪華商務艙，成為區域線主力機種，第4季再交付2架，預計至2026年之前還有15架要陸續交機。

長榮航空787機隊尚有11架待交付，包含7架787-10與4架787-9，預計在2024年以前交付完成。另配合公司長期營運規劃及因應未來全球航空貨運市場成長需求，於2022年5月與波音公司再簽訂一架全新777F貨機，預計2023年12月交付，屆時長榮航空777F貨機機隊規模將達9架。

星宇航空今年第4季開始進入交機高峰期，年底機隊規模將達19架，包含13架A321neo、４架A330neo及2架A350新機，運量將是去年同期的2倍，第4季航班數亦較第3季增加近一倍，展望疫情解封後航空產業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可以獲利。

長榮航空 華航 星宇航空

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