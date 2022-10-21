總太地產與法國攝影藝廊跨界合作 將圍籬變身文化藝廊

在20萬坪的中央公園與綠園道轉角，近來出現一處超吸睛的藝術圍籬，巴黎鐵塔、凱旋門、羅浮宮金字塔等法國著名景點瞬間移動到眼前，這些來自法籍攝影師LAURENT DEQUICK的攝影作品，圍繞著總太地產（3056）於水湳中央公園特區的新案「總太至境」。

員工也特別換上全新企業制服，在此上演時尚街拍秀，拍起照來有如置身歐洲街頭，不只展現企業傳承接班後的團隊活力與魅力，更呈現品牌獨樹一格的藝術質感。

總太地產董事長翁毓羚指出，後疫情時代所有人都更加珍惜在戶外活動的舒適、開放的感受，尤其台中市府的美樂地公園再造計畫，讓市民能夠就近在住家區域享受親綠生活。

水湳中央公園甚至是2.6個大安森林公園，尺度之大史無前例，所以在規劃「總太至境」基地圍籬時，就是希望市民享受公園綠意同時加入藝術涵養，特別與法國攝影藝廊yellow korner合作，將法國巴黎最令人想念的建築地標以展覽呈現，以藝術人文品味陪伴、見證水湳中央公園特區的發展。

除了推出超質感、富含藝術氛圍的基地圍欄外，慶祝「三十而立」的總太地產，也在今年迎來企業全新制服。量身打造的訂製西服、俐落剪裁，不論男女員工都是穿上訂製西服，展現品味與質感，員工笑稱，依身形剪裁的服飾很有專屬感，精神十足，「穿上去得時時提醒自己要維持身材，不然變胖就不好看了。」

企業制服是外界與品牌的第一連結，是傳遞品牌精神的最佳媒介之一，過往職場女性穿著多以窄裙為主，穿上成套西裝十分少見，總太地產在女性領導者帶領下，期待打破過往思維，換另一個角度思考企業制服。

翁毓羚指出，女性穿著窄裙在通勤、工作時並不方便，而女性穿西裝展現的不只是外表俐落感，工作時也更為明快順暢，換上新裝後得到內部反饋，多為正面的評價。

她也提到，現代職場女性皆為擔任堅強又專業的重要角色，不論男女都要兼顧工作與家庭照顧，期待為員工量身打造的訂製西服，能夠更加貼近職場女性、男性的魅力風格與時尚品味，員工換新裝，象徵著總太地產在「三十而立」後承擔著更遠大責任的意義。

企業制服形象一向受高注目度，特別是提供高端服務的企業，如航空業、運輸業、飯店業等，企業往往不惜重金打造制服，甚至找來名設計師聯名，如星宇航空制服就由台灣設計師林尹培袞操刀，台灣高鐵的制服則找來台灣時尚品牌Jamei Chen設計總監陳季敏設計，她同時也打造君悅飯店、廈門航空的企業制服，足見企業制服的重要性。

翁毓羚表示，瞬息萬變的全球局勢已非過去傳統房地產思維足以因應，在品牌核心理念相契合的前提下，跨界、跨領域的合作，是品牌再躍升的必要路徑。

因此，從全新制服設計、藝術導入至境基地圍籬跨界合作等，更多精品意識的導入，究極服務的體驗，在總太30周年之際，往ESG永續經營的方向，建立「永續城市，健康建築」的發展目標。