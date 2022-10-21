台大東森生技產學高峰會登場 王令麟看好熟齡商機

東森集團今（21）日於國立台灣大學法律學院國際會議廳首度舉辦第一屆「台大東森生技產學高峰會」，東森集團總裁王令麟表示，東森有一千萬會員，電視購物的許多會員也將邁入熟齡，從市場觀察與會員大數據的挖掘，看到了許多熟齡族的需求，於是東森致力於研發最好的保健品、美妝保養品以及寵物保健食品，也希望藉由東森的通路布局，能將台灣生技研發的能量，轉換為最好的產品，銷售到國際市場。

今日產學高峰會以貼近當下後疫情時代的「探索生技大未來･升級健康新生活」為主軸出發，並力邀到產官學界的重量級專業人士，以及台大專業的教授顧問講師團，包括國立台灣大學生命科學院院長鄭石通、台大醫學院教授暨社團法人國家生技醫療產業策進會執行長錢宗良、台大食品科技研究所教授謝淑貞、台大食品科技研究所特聘教授沈立言、台大生化科技系副教授陳彥榮、台大臨床動物醫學研究所副教授劉以立、以及大江生醫集團營運長陳彥任共同出席。展開長達5小時的馬拉松式討論，展現品牌強大企圖心與行動力。

王令麟表示，2021年東森與台大正式成立「台大東森生技暨生醫研發中心」，是台灣最高研發學府與市場指標零售業者的強強合作，也宣示了東森進入生技產業的決心。面臨全球面臨人口熟齡化趨勢，2022年台灣65歲以上人口達到406萬人，2025年台灣將進入超高齡社會，20%的人口超過65歲，所有人都期望能活得更健康，更美麗，生活更有品質。

再者，covid 19的疫情帶來全球生活的巨變，造成6.2億人確診，超過650萬人死亡，病毒的變種與快速的傳染，考驗人類的應變能力，也從中學習到，提升個人的免疫力才是最有效的解方，也唯有提高健康意識，補充保健食品，才能確保個人與家人未來安全，有品質的生活，後疫情時代，重視健康，補充保健品的習慣，已經成為長期趨勢。

王令麟則進一步指出，東森過去致力於通路的發展，2018年起陸續邁入線下部局，包含自然美門市及兩岸生產中心，東森寵物店門市，甚至到外部的通路上架，包含蝦皮及直播，除了通路發展外，東森也從通路的角色，同時成為品牌研發的角色，發展好吃，美麗，健康，生活，寵物等各種產品，建構東森線上線下生活圈，滿足會員的生活需求。今年東森的自營產品將達到112億的規模，其中自營的好吃、美麗、健康、生活、寵物這五類產品將達到77億，佔68％，明年五類產品達到111億，2028年預計達到377億，佔整體自營品的83％，服務廣大的海內外會員。