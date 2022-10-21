快訊

直擊伯爵山莊慘況！受災戶家中仍泡水 重建家園得花數個月

金鐘57／金鐘獎得獎名單 「寶島神很大」奪生活風格節目獎（持續更新）

金鐘57／AKIRA氣勢全開！正名「第一代姐夫」與具俊曄別苗頭

台大東森生技產學高峰會登場 王令麟看好熟齡商機

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
東森集團總裁王令麟表示，從市場觀察與會員大數據的挖掘，看到了許多熟齡族的需求。圖/東森集團提供
東森集團總裁王令麟表示，從市場觀察與會員大數據的挖掘，看到了許多熟齡族的需求。圖/東森集團提供

東森集團今（21）日於國立台灣大學法律學院國際會議廳首度舉辦第一屆「台大東森生技產學高峰會」，東森集團總裁王令麟表示，東森有一千萬會員，電視購物的許多會員也將邁入熟齡，從市場觀察與會員大數據的挖掘，看到了許多熟齡族的需求，於是東森致力於研發最好的保健品、美妝保養品以及寵物保健食品，也希望藉由東森的通路布局，能將台灣生技研發的能量，轉換為最好的產品，銷售到國際市場。

今日產學高峰會以貼近當下後疫情時代的「探索生技大未來･升級健康新生活」為主軸出發，並力邀到產官學界的重量級專業人士，以及台大專業的教授顧問講師團，包括國立台灣大學生命科學院院長鄭石通、台大醫學院教授暨社團法人國家生技醫療產業策進會執行長錢宗良、台大食品科技研究所教授謝淑貞、台大食品科技研究所特聘教授沈立言、台大生化科技系副教授陳彥榮、台大臨床動物醫學研究所副教授劉以立、以及大江生醫集團營運長陳彥任共同出席。展開長達5小時的馬拉松式討論，展現品牌強大企圖心與行動力。

王令麟表示，2021年東森與台大正式成立「台大東森生技暨生醫研發中心」，是台灣最高研發學府與市場指標零售業者的強強合作，也宣示了東森進入生技產業的決心。面臨全球面臨人口熟齡化趨勢，2022年台灣65歲以上人口達到406萬人，2025年台灣將進入超高齡社會，20%的人口超過65歲，所有人都期望能活得更健康，更美麗，生活更有品質。

再者，covid 19的疫情帶來全球生活的巨變，造成6.2億人確診，超過650萬人死亡，病毒的變種與快速的傳染，考驗人類的應變能力，也從中學習到，提升個人的免疫力才是最有效的解方，也唯有提高健康意識，補充保健食品，才能確保個人與家人未來安全，有品質的生活，後疫情時代，重視健康，補充保健品的習慣，已經成為長期趨勢。

王令麟則進一步指出，東森過去致力於通路的發展，2018年起陸續邁入線下部局，包含自然美門市及兩岸生產中心，東森寵物店門市，甚至到外部的通路上架，包含蝦皮及直播，除了通路發展外，東森也從通路的角色，同時成為品牌研發的角色，發展好吃，美麗，健康，生活，寵物等各種產品，建構東森線上線下生活圈，滿足會員的生活需求。今年東森的自營產品將達到112億的規模，其中自營的好吃、美麗、健康、生活、寵物這五類產品將達到77億，佔68％，明年五類產品達到111億，2028年預計達到377億，佔整體自營品的83％，服務廣大的海內外會員。

台大 生技產業 寵物

延伸閱讀

誰會是英國下位首相？賭盤最看好蘇納克、摩丹特

抽菸風波後首露面 林襄被問敏感題氣氛超尷尬

迎解封…7-ELEVEN推美式第3杯0元 全家買保健品送拿鐵

Lulu被誤潑髒水 黃子佼抱不平：製作單位應先止血

相關新聞

青山宮槍擊案影響房價？樂屋網曝萬華有三大優點

台北市萬華區近日發生角頭槍擊挾持人質事件，不少民眾憂心治安問題影響房價。樂屋網指出，買萬華有三大好處，第一，生活機能佳，...

持有4年賺563萬 員林華廈成交單價衝3字頭

實價揭露，彰化縣員林市三民街上「金陽信富玉」9樓戶交易，原屋主2018年以總價1087萬購入，今年4月以總價1650萬售...

不忍了！被指「死亡率是BNT的2.88倍」 高端要告陳宜民

高端疫苗生物製劑公司今發布新聞稿，針對媒體報導引述國民黨智庫召集人陳宜民言論，指稱「死亡率為BNT2.88倍，高端防護力...

京華城華麗變身 打造全球首棟層層種樹的商辦

由京華城改建的京華廣場商辦園區，19日舉行動土典禮，預計興建4棟地上19層、地下7層商辦大樓。威京總部集團主席沈慶京表示...

嚴陳莉蓮為嚴凱泰圓夢！近1500個日子如何蛻變 一雙紅色高跟鞋露端倪

鮮少在媒體前露面的裕隆集團董事長嚴陳莉蓮，繼日前出席鴻海科技日後週四(10/20)再次出席LUXGEN「新起點」發佈會，一襲黑色套裝配上鮮紅色高跟鞋，充滿氣勢進入會場，在新車旁比出象徵納智捷的L型手勢，讓來自四面八方的鏡頭一次拍個夠。

591新建案推雙11超狂購屋節 抽59.1萬購屋金

雙11將來到，591新建案推出「11.11超狂購屋節」，祭出抽59.1萬購屋金、領建案優惠、賞屋抽iPhone 14三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。