東南高良資源再生斥資8億元擴廠 主攻事業廢棄物再利用

投資台灣事務所今(21)日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再通過東南高良資源再生及有豐製糖等二家廠商。東南高良資源再生公司斥資逾8億元在高雄大發工業區新建大發廠，並擴建仁武區既有高雄廠與新增智慧化產線，公司計劃招募本國員工60名。

東南高良資源再生是由東南水泥公司與廢棄物處理業者高良公司共同組成，主要從事預拌混凝土製造、非金屬礦物製品製造、廢棄物處理及資源再生等業務。由於高雄地區營建工程需求增加，且近年環境保護為國內經濟發展重點。

東南高良資源再生斥資逾8億元在高雄大發工業區新建大發廠，未來大發廠將收受一般事業廢棄物，產出混凝土再生粒料產品後，交由高雄廠製成CLSM及其他水泥製品，達到資源有效再利用。

有豐製糖是天然蔗糖糖漿製造商，以現代化設備堅持古法煉製熬煮，不添加任何化學食品添加物，提供天然、安全糖漿製品，提供各大餐飲咖啡連鎖業者與食品大廠使用與研發合作，此外亦將自有品牌「蔗天然」行銷到國際。

由於市場越來越重視健康飲食理念且預期銷售看漲，公司預計招募本國員工十名，規劃斥資3億元在台南市新吉工業區興建新廠，廠房屋頂增設太陽能發電，引進設備採用新式節能天然氣鍋爐，降低製程所產生的排碳量。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過843家中小企業投資約3,831億元，帶來32,204個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1,266家企業投資約1兆8,076億元，預估創造13萬9,744個本國就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。