中油石化事業部應變演練 今登場

為強化廠區公共安全，提升廠區人員防災意識，中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」，由總經理方振仁親自南下主持，強調防災應變的重要性。

今天的演練於石化事業部林園廠芳一組工場舉行，演練目的是為了加強人員整體救災、防災與緊急應變能力，協同內、外部的支援人力，消弭災害於無形，維持工場正常穩定的生產。

本次演練設有三種不同主題：一、反恐演練-關鍵基礎設施(石化廠)爆裂物移除：假定戰時情境，模擬石化事業部遭敵軍滲透，廠區疑似遭敵軍放置不明爆裂物，藉由「移除爆裂物之反恐演練」，與刑事警察局偵查第五大隊防爆隊及調查局人員合作，成立緊急應變中心、移除爆裂物、協防並偵蒐不法份子，促進警民通力合作，共同守護關鍵基礎設施之安危。

二、突發地震引起毒化物洩漏：因強烈地震導致管線破裂，毒化物大量洩漏，工場隨即啟動緊急停爐程序及毒化災應變措施，現場演練人員開啟高壓噴槍水霧，初步降低毒化物逸散，出動消防機器人噴灑消防水霧使毒化物與大氣隔離，並使用偵檢設備劃分冷區、暖區與熱區，進行人員管制，直至處理妥善後進行災後環境復原。

三、高空救援：模擬巡檢過程人員因跌倒傷及腳踝，無法移動，總指揮官指派救護班以救援器具高空救援，安全送達地面後由救護車送醫處理。

中油總經理方振仁強調，石化廠為國家關鍵基礎設施，中油身為國營企業，除了做好操作本分外，遇有突發狀況時也要能隨機應變，即時恢復工場正常穩定操作。