快訊

金鐘紅毯／星光不到5分鐘就凸槌！薛紀綱、焦凡凡卡詞還吃螺絲

限空令再擴大！收盤跌幅逾3.5% 次日限制平盤下放空

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

中油石化事業部應變演練 今登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導
中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。圖／中油提供
中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。圖／中油提供

為強化廠區公共安全，提升廠區人員防災意識，中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」，由總經理方振仁親自南下主持，強調防災應變的重要性。

今天的演練於石化事業部林園廠芳一組工場舉行，演練目的是為了加強人員整體救災、防災與緊急應變能力，協同內、外部的支援人力，消弭災害於無形，維持工場正常穩定的生產。

本次演練設有三種不同主題：一、反恐演練-關鍵基礎設施(石化廠)爆裂物移除：假定戰時情境，模擬石化事業部遭敵軍滲透，廠區疑似遭敵軍放置不明爆裂物，藉由「移除爆裂物之反恐演練」，與刑事警察局偵查第五大隊防爆隊及調查局人員合作，成立緊急應變中心、移除爆裂物、協防並偵蒐不法份子，促進警民通力合作，共同守護關鍵基礎設施之安危。

二、突發地震引起毒化物洩漏：因強烈地震導致管線破裂，毒化物大量洩漏，工場隨即啟動緊急停爐程序及毒化災應變措施，現場演練人員開啟高壓噴槍水霧，初步降低毒化物逸散，出動消防機器人噴灑消防水霧使毒化物與大氣隔離，並使用偵檢設備劃分冷區、暖區與熱區，進行人員管制，直至處理妥善後進行災後環境復原。

三、高空救援：模擬巡檢過程人員因跌倒傷及腳踝，無法移動，總指揮官指派救護班以救援器具高空救援，安全送達地面後由救護車送醫處理。

中油總經理方振仁強調，石化廠為國家關鍵基礎設施，中油身為國營企業，除了做好操作本分外，遇有突發狀況時也要能隨機應變，即時恢復工場正常穩定操作。

石化事業部執行長陳國棟表示，除了平時不斷向同仁宣達工安的重要性外，透過每年舉辦的應變演練，訓練同仁熟練不同情境下的救災、防災與緊急應變能力。

中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。圖／中油提供
中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。中油石化事業部今(21)日在芳一組工場舉辦「擴大緊急應變演練」。圖／中油提供

中油 地震 反恐

延伸閱讀

中油獲國家品牌玉山獎

影／基隆東新街土石流埋掉廠區26輛車 業者泣訴「快來幫我」

工會理事上班找人代打卡引基層質疑 中油：已記大過

中油續吞國際漲幅 下周汽柴油估降2角

相關新聞

青山宮槍擊案影響房價？樂屋網曝萬華有三大優點

台北市萬華區近日發生角頭槍擊挾持人質事件，不少民眾憂心治安問題影響房價。樂屋網指出，買萬華有三大好處，第一，生活機能佳，...

持有4年賺563萬 員林華廈成交單價衝3字頭

實價揭露，彰化縣員林市三民街上「金陽信富玉」9樓戶交易，原屋主2018年以總價1087萬購入，今年4月以總價1650萬售...

京華城華麗變身 打造全球首棟層層種樹的商辦

由京華城改建的京華廣場商辦園區，19日舉行動土典禮，預計興建4棟地上19層、地下7層商辦大樓。威京總部集團主席沈慶京表示...

嚴陳莉蓮為嚴凱泰圓夢！近1500個日子如何蛻變 一雙紅色高跟鞋露端倪

鮮少在媒體前露面的裕隆集團董事長嚴陳莉蓮，繼日前出席鴻海科技日後週四(10/20)再次出席LUXGEN「新起點」發佈會，一襲黑色套裝配上鮮紅色高跟鞋，充滿氣勢進入會場，在新車旁比出象徵納智捷的L型手勢，讓來自四面八方的鏡頭一次拍個夠。

591新建案推雙11超狂購屋節 抽59.1萬購屋金

雙11將來到，591新建案推出「11.11超狂購屋節」，祭出抽59.1萬購屋金、領建案優惠、賞屋抽iPhone 14三大...

清景麟建築團隊入主福裕 將跨入房地產領域

上櫃電機股福裕（4513）在21日召開股東臨時會進行董監改選，高雄建築業大咖清景麟建築團隊囊括全部4席董事及3席獨董，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。